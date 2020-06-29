Bu Etkileşimli COVID-19 Haritası, Dünya'daki Değişimi Gösteriyor

NASA, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve JAXA (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) tarafından oluşturulan etkileşimli harita, COVID-19'un hava kalitesi, su kalitesi, ekonomik aktivite ve tarım gibi alanlarda dünyayı nasıl etkilediğini gösteriyor.
Hava kalitesindeki artış, sokağa çıkma kısıtlaması uygulayan yerlerde hemen fark ediliyor. Fosil yakıtlarla ortaya çıkan azot dioksit (NO2) ömrü birkaç saattir, bu nedenle hava kalitesindeki kısa vadeli değişiklikleri analiz etmek için sıklıkla kullanılır. Haritaya baktığınızda ve Avrupa'da Paris, Madrid, Roma ve Milano gibi şehirlerde Nisan ayında NO2 oranında önemli bir düşüş (yüzde 50 civarında) yaşandığını görebilirsiniz (önceki seneki aynı aylara kıyasla).
Çin'deki noktaya tıkladığınızda ise Pekin'deki bir otomobil fabrikasının ocak, şubat ve martta nasıl bir düşüş yaşadığı ve ardından yeniden yükselmeye başladığı gözlenebiliyor.
Haritayı kullanmakta zorluk yaşarsanız, NASA'nın sağladığı aşağıdaki kılavuzu izleyebilirsiniz. Haritanın kontrol panosuna eodashboard.org adresinden erişilebiliyor.
COVID-19 Earth Observation Dashboard TutorialCOVID-19 led to changes in human activities around the globe. Some bodies of water have run clearer, emissions of pollutants have temporarily declined, and transportation and shipment of goods have decreased. We can see some of these changes from space. NASA, ESA (the European Space Agency) and the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) are making satellite data available on the new COVID-19 Earth Observation Dashboard.
Learn what data are available and how to navigate the dashboard in this tutorial video.
Music credit: "Transitions," from Universal Production Music
Video credit: NASA's Goddard Space Flight Center/Scientific Visualization Studio
Katy Mersmann (USRA): Lead Producer
Steve Cole (NASA): Producer
This video is public domain and along with other supporting visualizations can be downloaded from NASA Goddard's Scientific Visualization Studio at:
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