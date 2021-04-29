The Sinking City, Xbox Series X'e Sonunda Geldi

Sherlock Holmes serisi oyunlarıyla ünlü şirket Frogwares, geçtiğimiz sene Cthulhu Mitosunu işlediği The Sinking City isimli oyununu PC, PlayStation 4 ve Xbox One oyuncularıyla buluşturmuştu. Oyuncular tarafından oldukça sevilen The Sinking City'yi yeni nesil oyun konsollarına da port eden şirket, oyunu ilk etapta PlayStation 5'e çıkarmıştı. Bizler de daha önce The Sinking City'nin PlayStation 5 sürümünün incelemesini sizlerle paylaşmıştık hatırlarsanız.
Şirket, sonunda ise The Sinking City'nin Xbox Series X ve S versiyonlarını da duyurdu. Oyunun Xbox Series X " S platformuna gelmesiyle birlikte, artık bu oyunu yeni nesil Xbox sahipleri de konsollarında oynayabilecekler.
Tıpkı oyunun PS5 versiyonunda olduğu gibi Xbox Series X " S sürümlerinde de bir dizi iyileştirme yapılmış ve pek çok sorun giderilmiş. Öte yandan Xbox One sürümüne kıyasla daha iyi bir görselliğin de sunulduğu oyun şu an satın alınabilir durumda.
The Sinking City'nin Xbox Series X " S sürüm oynanış videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
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