The Walking Dead Bitiyor; ya da Bitmiyor!
The Walking Dead, 193. bölümü ile çizgi roman evrenine veda ediyor. Peki bu durum, dizinin akıbetini nasıl etkileyecek; o da bitecek mi?
- Levent Öztürk
The Walking Dead, geçtiğimiz dokuz sezon boyunca inişli çıkışlı bir yayın hayatı yaşadı. Robert Kirkman'in aynı isimli çizgi roman serisini temel alan The Walking Dead, başarı ve neredeyse sonsuza dek sürebilecek gibi gözüken kaynak malzemenin birleşimine sahipti. Ancak artık bu kaynak malzeme sona eriyor ve Kirkman'in zombi çizgi romanı 193. sayısı ile sona eriyor.
Çizgi roman serisinin okuyucusu olmayan kişiler bu haberden o kadar etkilenmeyecek olsalar da, serinin sona ermesi, TV dizisini ne kadar etkileneceği sorusunu da yaratıyor. Sonuç olarak seri Sezon 9'da oldukça büyük değişiklikler yaşıyor. Neyse ki, çizgi roman serisinin bitmesi, diğerinin de sonu anlamına gelmiyor. Dizi, yapılan açıklamalara göre "sezonlar boyunca" devam edecek.
Genel olarak bakıldığı zaman, çizgi romanın sona ermesinin Robert Kirkman'in zombi kıyameti evreninin pop kültür içinde yok olacağı anlamına gelmiyor. Dizi zaten çizgi romandan büyük farklar göstermeye başlamıştı; Carl'ın ölümü gibi...
Hem çizgi roman okuyucuları hem de dizi izleyicileri dahil pek çok hayran, Carl'ın geleceğin ümidi olarak hemen her şey karşısında hayatta kalmasını bekliyorlardı ancak vücudunun kesilemeyecek bir bölümünün zombiler tarafından ısırılması ile hayatını kaybetti. Bunun dışında farklı olan daha pek çok olay varken, dizinin bir süredir çizgi romanı tam olarak takip etmediği söylenebilir. Ayrıca, eğer dizi çizgi romanı tamamen takip ediyor olsaydı da çizgi romana yetişmesi için halen çok zaman var.
George R.R. Martin'in aksine Robert Kirkman, dizi yayınlanırken çizgi romanını çıkartmaya devam etti ve Walking Dead'in Game of Thrones'un yaşadığı kaynak problemini yakın zamanda yaşamayacağı söylenebilir.
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