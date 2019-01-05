The Walking Dead, Game of Thrones'u Solladı

The Walking Dead, korsan izlenmenin kralını tahtından etti!

The Walking Dead, Game of Thrones'u Solladı

Görünüşe bakılırsa Game of Thrones'u korsan izlenme rakamı konusundan tahtından etmenin tek yolu, gönlüllerde taht kuran bu dizinin yayınlanmadığı bir sene boyunca yayın yapmak. Torrentfreak'in yıllık "en çok korsan izlenme rakamına ulaşan diziler" listesinde HBO'ya ait popüler dizi The Game of Thrones'un altı yıllık liderlik serisi sona erdi.

2018 yılında en çok izlenen dizi, bu şekilde geçen altı yıl boyunca Game of Thrones'un gölgesinde ikincilik koltuğuna uzanan The Walking Dead'in oldu. Liste, BitTorrent indirmelerini esas alsa da genel tabloda birçok kişinin dizinin bölümlerini indirmek yerine korsan yayın yapan sitelere yöneldiğini unutmamak gerekiyor. Yine de söz konusu veriler, en çok indirilen diziler kategorisinde ilginç bir tabloyu ortaya koyuyor. Listenin 2018 sıralamasında ilk 10 sıra, şu şekilde:

1) The Walking Dead

2) The Flash

3) The Big Bang Theory

4) Vikings

5) Titans

6) Arrow

7) Supernatural

8) Westworld

9) Legends of Tomorrow

10) Suits

DC Universe dizisi olan Titans ise listedeki ilginç yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor, ancak dizinin bu sıralamaya girişi beklenen bir şey. Dizi, sadece ABD'de hizmet veren DC Universe üzerinden izlenebiliyor. Bu sebeple diziye beşinci sırayı veren etkenin ABD dışında bulunan ve dizinin Netflix'te resmi olarak yayına girmesini beklememeyi tercih eden DCU hayranları olduğu söylenebilir.

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Doğan Kürşat Aktaş

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