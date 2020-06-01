Tek Bir Kuaförden Mağazasından, Bir Haftada 140 Kişiye Koronavirüs Bulaştı

Neredeyse tüm Dünyada normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde, ABD'den gelen haber, Koronavirüs'ün şakaya gelmeyeceğini bir kez daha hatırlattı: Sadece tek bir kuaförde, 140 kişiye Koronavirüs bulaştı!