Tek Bir Kuaförden Mağazasından, Bir Haftada 140 Kişiye Koronavirüs Bulaştı

Koronavirüs'ün ciddi tehlikesine rağmen, Dünya genelinde pek çok ülkede, salgının artık günlük yaşam üzerinde bir etkisi yokmuş gibi davranılmaya başlandığı bir gerçek. Her ne kadar tüm hayatımızı eve kapanarak geçirmemiz mümkün olmasa da, tedbir alınmadığında neler olabileceğini gösteren pek çok örnekle karşılaşmaya başladık bile.
Adı açıklanmayan iki kuaför, Covid-19 semptomlarını göstermelerine rağmen bir hafta boyunca çalışmaya devam ederek, 100'den fazla müşterinin ve iş arkadaşlarının virüse maruz kalmasına sebep oldu. Olay ABD'nin Missouri eyaletinde, Great Clips kuaför salonunda, 12-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Hastalanan ilk kuaförün seyahat sırasında hastalandığı düşünülüyor.
Daha sonra Springfield-Greene County sağlık müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklama ile, aynı kuaför salonundaki ikinci bir kuaförün daha hastalandığı belirtildi. Doğrulanmış iki vakanın, toplamda yaklaşık 140 kişiyi hastalığa maruz bıraktıkları düşünülüyor.
Springfield-Greene County sağlık müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, hasta olan iki kuaför de, müşteriler de yüz maskeleri kullanıyordu. Ancak bu bile, hastalığın bulaşmasını engeleyemedi.
Bu olay bize, tek bir işletmenin bile sadece bir hafta içerisinde pek çok kişiyi riske atabileceğini göstermiş oluyor. Her ne kadar işsizlik ve ekonominin durumu Dünya genelinde tüm ülkeler için ciddi bir sorun olsa da, ikinci bir muhtemel salgın dalgasının sağlık sistemlerini alaşağı edebileceği de unutulmamalı.
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