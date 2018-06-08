The Walking Dead: The Final Season Geliyor!

Telltale Games, E3 etkinliği öncesi The Walking Dead: The Final Season'ı tanıtmaya devam ediyor.

The Walking Dead: The Final Season çok yakında!

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