The Walking Dead: The Final Season Geliyor!
Telltale Games, E3 etkinliği öncesi The Walking Dead: The Final Season'ı tanıtmaya devam ediyor.
Telltale Games, E3 öncesinde The Walking Dead: The Final Season için yeni bir tanıtım videosu yayımladı. Oyun, popüler çizgi roman serisini taban alan son parça olacak. 14 Ağustos tarihinde yayımlanacak olan The Final Season, PlayStation 4, PC ve Xbox One üzerinde oynanabilecek. Ayrıca Telltale Games, bu yılın ilerleyen dönemlerinde oyunun bir Nintendo Switch sürümünü de yayımlayacak.
Dört bölümlük seri şu ana kadar Clementine karakterini takip etmişti ve The Final Season bu hikayeyi sonlandıracak. Telltale Games'in söylediği üzere "artık çetin ve yetenekli" biri olan Clementine, "hikayesinin son bölümüne ulaştı." Bu oyunda Clementine'in hikayesi sonlandırılırken, artık evi sayabileceği bir yer bulan Clem'in yaşamını, ilişkileri ve ölülerle savaşı sırasında verilen kararlar belirleyecek...
Levent Öztürk
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