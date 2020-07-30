The Walking Dead yıldızından itiraf: Diziyi izlemeyi bıraktım! İşte sebebi!

The Walking Dead, 2010 yılından bu yana devam ediyor. Dizinin en büyük yıldızlarından biri olan David Morrissey yani dizideki adıyla Vali, diziyi artık neden izlemediğini anlattı.