The Walking Dead yıldızından itiraf: Diziyi izlemeyi bıraktım! İşte sebebi!

The Walking Dead, 2010 yılından bu yana devam ediyor. Dizinin en büyük yıldızlarından biri olan David Morrissey yani dizideki adıyla Vali, diziyi artık neden izlemediğini anlattı.

The Walking Dead yıldızından itiraf: Diziyi izlemeyi bıraktım! İşte sebebi!

The Walking Dead'de yürüyen ölülerin ya da zombilerin dünyasında hayatta kalma mücadelesi veren insanlar, medeniyetin tamamen bittiği bir ortamda türlü zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu zorluklar yürüyen ölüler olsa yine iyi. Kendi hakimiyetini kuran zorbalar, istediği caniliği gerçekleştiren canavar insanlar ve güç mücadeleleri... Kısacası The Walking Dead'in hikayesini hepimiz biliyoruz. Bu zorlu dünyada karşılaştığımız ilk en büyük cani Vali idi. Sonrasında neredeyse David Morrissey'nin canlandırdığı Vali'ye sevgi beslememize neden olan Negan çıkmıştı. Jeffrey Dean Morgan'ın canlandırdığı Negan için dizinin 2 numaralı büyük psikopatı diyebiliriz.

2010 yılından bu yana süren The Walking Dead dizisinde Vali, 2014 yılında diziye veda etti. Vali'yi canlandıran David Morrissey, The Walking Dead'i izlemediğini açıkladı.

Yeni ITV projesi Singapore Grip hakkında röportaj veren David Morrissey, ayrıldıktan sonra diziyi izlemeyi bıraktığını söyledi. "Negan'ın ortaya çıkışını izledim. Jeffrey Dean Morgan benim bir eşdeğerim. Diziye girmeden önce onunla bunun hakkında konuştuk. Karakteri nasıl yorumlayacağını görmek istiyordum ki harikaydı. Ama sonra izlemeyi bıraktım." dedi.

"Sevmediğimden değil. Dizinin bir parçasıydım. Sonra düşündüm ki 'Artık bu şovda değilim, bu dizide değilim, bu yüzden izlemeye devam etmek zor ve yoğunlaşmam gereken başka şeyler var.' En büyük neden, dizinin fanları gibi büyük bir sadakatle izlemeye devam etmenin benim için zor olduğu gerçeği." dedi.

David Morrissey'nin bahsettiği hayran sadakati aslında dizinin son birkaç sezonunda yazık ki kayboldu. Dizinin birkaç sezonu hayranlar tarafından zayıf bulundu ve puanlamalar da düşük yapıldı. Gel gelelim ki The Walking Dead 10. sezonun puan ortalamasına baktığımızda, halen gelmiş geçmiş en popüler dizilerden biri olduğu söylenebilir.

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