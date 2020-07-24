The Walking Dead'in gizemli sesi Stephanie kim? İşte gizemli sesin sahibi!

The Walking Dead serisinin en dikkat çekici isimlerinden biri Stephanie oldu. Henüz yüzü görülmeyen ancak Eugene Porter'la telsizle iletişim kuran esrarengiz karakterin sesinin kime ait olduğu ortaya çıktı.