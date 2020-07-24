The Walking Dead'in gizemli sesi Stephanie kim? İşte gizemli sesin sahibi!

The Walking Dead serisinin en dikkat çekici isimlerinden biri Stephanie oldu. Henüz yüzü görülmeyen ancak Eugene Porter'la telsizle iletişim kuran esrarengiz karakterin sesinin kime ait olduğu ortaya çıktı.

The Walking Dead'in gizemli sesi Stephanie kimdir? Ses kime ait?

The Walking serisi heyecanla devam ediyor. Yayınlanan son bölümlerde Eugene Porter'la telsizle iletişim kuran esrarengiz bir karakter vardı. Farklı bölümlerde sesini duyduğumuz Stephanie isimli karakterin yüzünü henüz göremedik.

Stephanie Karakterini Seslendiren Kim?

Yeni gelişme ise Stephanie'nin sesinin kime ait olduğu ortaya çıktı. Boardwalk Empire'daki caz şarkıcısı rolüyle tanınan oyuncu Margot Bingham'ın Stephanie karakterini seslendiren kişi olduğu öğrenildi.

margot bingham

Stephanie Kameraların Karşısına Çıkacak mı?

Öte yandan AMC, Margot Bingham'ın The Walking Dead'in diğer bölümlerinde karakteri seslendirmeye devam mı edeceğini yoksa kamera karşısına mı geçeceğini açıklamadı.

TWD Kırsal Alandan Uzaklaşıp Kente İlerliyor

Ayrıca dizinin yürütücü yapımcısı Angela Kang The Walking Dead'in yeni sezonunun kırsal alandan uzaklaşarak kentsel ortamı kucaklamaya doğru ilerleyebileceğini açıkladı.

The Walking Dead 10. Sezon Finali

Dizinin koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen 10. sezon finali henüz yayınlanmadı. 'A Certain Doom' başlıklı son bölümü yöneten Greg Nicotero, finali gördüklerinde hayranların "çenelerinin düşeceğini" söyledi.

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