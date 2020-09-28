The Witcher 2. sezon oyuncu kadrosu değişti! İşte yeni Eskel karakteri

The Witcher 2. sezon heyecanla bekleniyor. Henüz 1. sezonu yayınlanmış olan dizi Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olmayı başardı. The Witcher 2. sezon çekimleri sürerken, diziseverler, 2. sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
The Witcher 2. sezon çekimlerinde oyuncu kadrosunda değişiklik yaşandı. Peki hangi oyuncu değişti? İşte detaylar...
The Witcher'da Eskel Karakterini Basil Eidenbenz Canlandıracak
Yeni sezon oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliğe göre, dizideki etkili büyü güçlerine sahip Witcher Eskel karakterini Thue Ersted Rasmussen yerine Basil Eidenbenz canlandıracak.
Basil Eidenbenz
Rasmussen Diziden Neden Ayrıldı?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerin zorunlu olarak durdurulmasından önce kendi sahnelerini çekmeye başlayan Thue Ersted Rasmussen, koronavirüs nedenli yeni planlamalar sonrası diziden ayrıldığını açıkladı.
Thue Ersted Rasmussen
Rasmussen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"The Witcher'dan ayrılmam yürek burkucu. Ancak bu yılın başlarında sette geçirdiğim günler için mutlu ve minnettarım. Dizi hayranlarına ve yapım ekibine prodüksiyonun geri kalanı için iyi şanslar diliyorum. Eminim ki 2. sezon harika geçecek ve şimdi diziyi bir Witch olarak değil bir hayran olarak izleyeceğim."
The Witcher 2. Sezon Çekimleri Ne Zaman Başladı?
Şubat ayı sonlarında The Witcher ekibinde Kristofer Hivju'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. 17 Ağustos'ta Londra'nın yaklaşık 65 mil batısındaki Arborfield Stüdyoları'nda 2. sezon çekimleri devam etmişti.
Eidenbenz'in şimdiden büyük sahneleri çekmeye başladığı ifade ediliyor.
The Witcher 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
The Witcher'ın 2. sezon bölümlerinin 2021 yılı sonlarına doğru izleyiciyle buluşması planlanıyor. Henüz yayın tarihine ilişkin net bir bilgi yok.
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