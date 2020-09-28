The Witcher 2. sezon oyuncu kadrosu değişti! İşte yeni Eskel karakteri

The Witcher 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlere bir süre ara verilmişti. Heyecanla beklenen dizinin 2. sezon çekimlerinde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.