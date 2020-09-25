Netflix'in yeni filmi Enola Holmes 23 Eylül'de yayımlandı. Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown'un başrolde yer aldığı filmde The Witcher dizisiyle hayranlarının kalbini kazanan Henry Cavill de Sherlock Holmes'ü canlandırıyor. Yapım, kitaptan uyarlama şeklinde. Netflix filmi "Kayıp annesini arayan Enola Holmes adlı cesur genç kız, ağabeyi Sherlock'u kurnazlıkla alt etmek ve kaçak bir lorda yardım etmek için hafiyelik becerilerini kullanır" ifadeleriyle tanıtıyor.
Netflix kullanıcılarının beğenisine sunulan Enola Holmes dizisi oyuncu kadrosu ile olduğu kadar konusu ile de ilgi çekiyor. Peki Netflix'in yeni filmi Enola Holmes'ın konusu nedir?
ENOLA HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?
1884 İngiltere'sinde Dünya değişmek üzeredir. On altıncı doğum gününün sabahında Enola Holmes, uyanır ve annesinin kaybolduğunu fark eder. Arkasında garip doğum günü hediyeleri bırakan annesinin nerede olduğu ile ilgili tek bir ipucu bulunmamaktadır. Özgürce geçirdiği çocukluğunun ardından, Enola kendini Sherlock ve Mycroft'un bakımı altında bulur. Ağabeylerinin tek isteği ise Enola'nın okula geri dönmesi ve düzgün bir şekilde okulunu bitirmesidir. Bu isteği reddedip Londra'ya kaçan Enola annesini bulmaya kararlıdır. Fakat Enola'nın bu yolcuğu onu kaçak bir Lord'un izini sürmesine ve bunun arkasında yatan gizemi aydınlatmasına kadar götürecektir.
ENOLA HOLMES OYUNCULARI
Süresi 2 saat 3 dakika olarak belirlenen filmde Sherlock Holmes'ü Henry Cavill, Mrs. Holmes'ü ise Helena Bonham Carter canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca; Sam Claflin, Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Frances de la Tour, Joakim Skarli yer alıyor.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YORUMLARI
Indepedent Türkçe'nin haberine göre Charles V. Gagan isimli Twitter kullanıcısı, "Millie Bobby Brown. Helana Bonham Carter. Sherlock Holmes rolünde Henry Cavill. Gizem. Mizah. Dedektifler. Viktorya dönemi. Netflix. Çok iyi" diye yazdı.
Graham Walsh ismini kullanan bir Twitter kullanıcısı ise "Gidin ve Netflix'te Enola Jolmes'ü izleyin, çok iyiydi. Millie olağanüstüydü. Ve oyuncu kadrosu kesinlikle müthiş" ifadelerini kullandı.
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