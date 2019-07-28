The Witcher Hakkındaki Tüm Detaylar!
Netflix'in yeni serisi The Witcher hakkında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı!
- Barış Terun
The Witcher üçlemesi, dünyanın açık ara en iyi RPG serisi olarak kabul ediliyor. Oyunlar öyle başarılı oldu ki; Rivia'lı Geralt'ın hikayesini konu alan pek çok kitap piyasaya sürüldü ve bu kitaplar, dünya çapından "En çok okunan kitaplar listesine" adlarını yazdırdılar.
Netflix, son derece akıllıca bir hamle yaparak The Witcher serisinin TV serisinin haklarını, yapımcı firma CD Projekt Red'den satın aldı. Fragmanının yayılmasının üzerinden bir hafta geçmeden, The Witcher televizyon serisi hakkındaki detaylar gün yüzüne çıktı.
Oyuncu Kadrosu
Geralt rolünü, Superman efsanesi ile tanıdığımız İngiliz aktör Henry Cavill üstleniyor. Henry Cavill'e; Yennefer rolüyle Anya Chalotra, Ciri rolüyle Freya Allan eşlik ediyor. Oyunlardan ve kitaplardan bildiğimiz üzere Geralt ve Yennefer arasında fazlasıyla karmaşık bir ilişki var.
Yayınlanma Tarihi
Yapım, beklenenden önce beyaz cam ile buluşacak. Eğer son anda bir terslik çıkmazsa The Witcher'ı sonbahar aylarında izleyebileceğiz.
Bölüm Sayısı ve Bütçe
Netflix, dizinin resmi bütçesini açıklamaktan kaçınsa da "muazzam bir bütçe" ayrıldığı gerçeğini saklamıyor. The Witcher, toplamda 8 saatten oluşan, 8 bölümlük bir TV serisi ile karşımıza çıkacak.
Hikaye
Yapım, oyun serisindeki öyküleri konu almayacak. Netflix serisinin Geralt'ın gençliğini konu alan ve kitaplardaki köken hikayelerden biri olan The Last Wish yani Son Dilek'in üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Seride buna ek olarak devam kitabı Blood of Elves'den de (Elflerin Kanı) parçalar bulunacak.
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