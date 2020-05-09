DC Evreninde, Bir Dönemin Sonu Geldi

DCAMU'nun (DC Animated Movie Universe) son filmi yayınlandı ve böylece, bir dönem sona erdi. DC'nin yeni animasyonları bambaşka bir Batman'i, bambaşka bir Superman'i ve bambaşka bir Wonder Woman'ı konu alacak.

  • Barış Terun
DC Evreninde Bir Dönemin Sonu Geldi
DC Universe Animated Original Movies

DC Evreni, beyaz perdede gişe hasılatı açısından Marvel'in gerisinde kalsa da; gerek dizi, gerekse animasyon yapımlarında çeşitli başarılara imza attı. DC'nin yayınladığı her animasyon, yapımcılara ciddi kar getirdi. Söz konusu seri Superman: Doomsday ile başladı. Justice League: The New Frontier, Batman: Gotham Knight, Wonder Woman, Green Lantern: First Flight, All-Star Superman, Green Lantern: Emerald Knights, Justice League: Doom, Batman: The Dark Knight Returns, Batman: Assault on Arkham, Justice League vs. Teen Titans, ,Batman and Harley Quinn, Suicide Squad: Hell to Pay gibi yapımlar onu takip etti ve DC Evreni'nin yapımcılarını mutlu etti. DCAUE (DC Universe Animated Original Movies - DC Evreni Orijinal Animasyon Filmleri) Justice League Dark: Apokolips War ile son buldu.

Justice League Dark: Apokolips War, 5 Mayıs 2020 tarihinde izleyicilerle buluştu. Söz konusu yapımı DVD ve Blu-Ray'den izlemek isteyenler ise 20 Mayıs 2020 tarihini beklemek zorundalar.

Fazla spoiler vermeyeceğiz ancak,  Justice League Dark: Apokolips War yepyeni bir DC evrenine işaret ediyor. Muhtemelen yeni nesil yapımlar "Rebirth" yani "Yeniden Doğuş" olarak adlandırılacak. Yine de  Justice League Dark: Apokolips War, IMDB'den aldığı 8,8/10 puanıyla tüm ilgileri üstüne çekti. Aşırı karanlık film, sonunda yapılan sürpriz sayesinde pek çok kişiyi şaşırttı. Kısacası son film, yeni DC Animasyon Filmlerinin önünü açtı.

Yeni filmlerde; eskisinden çok farklı bir DC evreni ile karşılaşacağız. Bu filmlerde geçmişteki Superman ile bir bütün haline gelen yeni Superman, karanlık geçmişteki her şeyi hatırlayan bir Flash, farkındalık sahibi bir Wonder Woman ve gerektiğinde Sinestro Corps ile işbirliği yapan bir Hal Jordan (Green Lantern) baş rollerde olacak. 

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