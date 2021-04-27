TIDAL Uygulaması LG Smart TV'lere Eklendi

LG TV Uygulama Mağazası'na yeni eklenen TIDAL Uygulaması; Dolby Atmos desteği, kayıpsız Hi-Fi seste geniş şarkı seçimi, çeşitli videolar ve çok daha fazlasını kullanıcılara sunuyor.