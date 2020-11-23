TikTok'ta 100 Milyon Takipçiye Ulaşan İlk İsim "O" Oldu!

Charli D'Amelio, TikTok üzerinde 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Üstelik bu başarıya ulaşması için, kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar kısa bir süre gerekti.