TikTok'ta 100 Milyon Takipçiye Ulaşan İlk İsim "O" Oldu!

Charli D'Amelia, 100 milyon takipçiye ulaşan ilk TikTok içerik geliştirici oldu. Ayrıca bu liderliği oldukça büyük bir farkla kazanmış durumda. Şu ana kadar kendisi dışında TikTok üzerinde 50 milyonu aşmayı başarmış olan sadece iki içerik geliştirici bulunuyor. D'Amelia'nın TikTok üzerinde yakaladığı bu başarı, Will Smith veya Selena Gomez gibi ünlü isimlerden kat ve kat daha büyük.
D'Amelia'nın 100 milyon üyeye rekor sayılabilecek bir zamanda ulaştığını da söylemek lazım. YouTube üzerinde bir kanalın 100 milyona ulaşması 14 yıl sürmüştü. D'Amelio, TikTok üzerinde yayın yapmaya sadece 2019 Mayıs ayında başladı ve uygulama, şu andaki markalaması ile sadece 2018 Ağustostan beri kullanımdaydı. Tabii ki YouTube'un başlangıcından beri geçen zamanın üye kazanımını hızlandırdığı söylenebilir ama 1 yıldan biraz daha uzun bir sürenin 14 yıla göre muazzam bir fark olduğu da reddedilemez.
Bu başarı hem içerik geliştirici, hem de TikTok için devasa bir dönüm noktası. Ancak bu noktaya ulaşmak, aynı zamanda Charli ve ailesinin TikTok'un ötesine geçme çabalarının olduğu bir döneme denk gelmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda bir podcast yayımına başlandı, YouTube üzerinde genişleme adımları atıldı, bir kitap anlaşması duyuruldu ve bunlar dışında daha pek çok gelişme de söz konusu.
İçerik geliştiriciler, bir platformda başarıya ulaştıktan sonra diğer sosyal ağlara ve daha geleneksel medya biçimlerine yöneliyor. Bu sayede erişimlerini genişletebiliyor, hayranlarıyla daha fazla yerde konuşabiliyor ve eğer bir platformda başarılarını engelleyecek bir değişim olursa kendilerini bir miktar garantiye almış oluyorlar. Örneğin YouTube içerik geliştiricileri, belirli video türlerine vurgu yapan ve sonra bir anda bu video türlerini neredeyse umursamaz hale gelen algoritma değişikleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardı.
Ayrıca bu durum genellikle para kazanma yeteneklerini de ilgilendiriyor. TikTok, bir süre önce içerik geliştiricilere ödeme yapmaya başlamış olsa da pek çok geliştirici bu gelirden hoşnut değildi. Ayrıca genel olarak direkt uygulamadan ürün satma yeteneğine de sahip değiller. Bunun anlamı da TikTok yıldızlarının iki ana para kazanma yolunun doğal reklamlar kaydetmeleri veya uygulamayı terk ederek diğer fırsatlara yönelmeleri oluyor.
Sadece Charli değil, bütün ailesi çevresinde bir ekosistem kurmakta oldukça hızlı davrandı. Örneğin Charli'nin kardeşi Dixie, geçtiğimiz Haziran ayında ilk single'ını kaydederek hızlı bir şekilde Billboard'un Yeni Sanatçılar listesine girdi. Şarkının müzik videosu şu ana kadar sadece YouTube üzerinde 92 milyon kez oynatıldı. Kardeşler beraber bir podcast'e başladılar ve ayrıca geleneksel YouTube formatlarıyla da denemelerde bulunarak bu platformda da bir takipçi grubu toplamaya başladılar. Bunların yanı sıra Charli önümüzde ay yayımlanması planlanan bir kitap üzerinde de çalışıyor.
Ebeveynleri Heidi ve Marc da kendi takipçilerini toplamaya başladılar. Her birinin kendi TikTok, Instagram ve Twitter hesapları bulunuyor ve bu platformlardaki "D'Amelio Family" (D'Amelio Ailesi) hesaplarında sıklıkla görülüyorlar. Belki de aile olarak başarılarının en büyük göstergesi, Triller'ın Charli ile platforma katılması için bir anlaşma imzalaması ve bu anlaşmanın tüm aileyi platforma taşımasıydı.
Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Charli'nin TikTok üzerinde yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunuyordu. Aradan geçen zaman içerisinde hem kendisi hem de TikTok muazzam bir yükselişle karşılaştı. Ancak bu dönemde TikTok'un yaşadığı politik kaynaklı problemler de bulunuyordu. Her ne kadar TikTok bu problemleri aşacak gibi gözükse de, eğer platform düşüşe geçerse Charli ve ailesinin tekrar yükselmek için şimdiden sağlam bir seçenek grubu bulunuyor.
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