TikTok'un Yasaklanması Sürecinde Yeni Gelişme

Görünene göre TikTok bir süre daha ABD'deki varlığını sürdürecek. The Wall Street Journal'ın söylediğine göre Ticaret Bakanlığı, platformun bugün kapanmasını gerektiren kararı uygulamamaya karar verdi. Kuruluş, Philadelphia'daki bir hakimin Ekim ayında platform üzerindeki bir grup etkili kişinin (influencer) federal hükumete dava açması ile TikTok'a ihtiyati tedbir kararı aldığını belirtti. Ticaret Bakanlığı, "daha fazla yasal gelişme" yaşanmadan kararı uygulamayacağını söyledi. Şu anda TikTok'un tam bir yasaktan kaçınmaya çalıştığı iki adet devam eden yasal dava bulunuyor.
Bu en son gelişmenin öncesinde Donald Trump hükumeti, TikTok'un ana firması ByteDance'in kendisini ABD varlıklarından ayırması için bugünü son tarih olarak belirlemişti. Eylül ayında firma, Oracle ve Wal-Mart'ın yeni oluşturulan TikTok Global kurumunun %20 hissesini alacağı bir teklifte bulunmuştu. Başkan Trump bu anlaşmayı "kavram olarak" kabul etmiş olsa da, o günden bu yana bir gelişme yaşanmadı.
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