TikTok'un ABD Bilmecesi, Yeni Kararla Birlikte Bir Kez Daha Cevapsız Kaldı

Reuters'ın bildirdiğine göre, Donald Trump yönetimi bir kez daha ByteDance'in video paylaşma platformu Tiktok'un ABD'deki işinin satışı için son tarihi erteledi. Birleşik Devletler'de Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) Çin merkezli ByteDance'e ABD'deki işini satması veya bölmesi için 4 Aralık'a kadar vakit vermişti. Söylenilene göre CFIUS, "revize edilmiş bir başvuruyu incelemek için vakit vermek" amacıyla bu süreyi uzatma kararı aldı.
Başkan Trump Ağustos ayında yaptığı açıklamada TikTok ve ana firmasının, ABD için bir ulusal güvenlik riski olduğunu söylemiş ve TikTok'un ABD'deki işini satmasını gerektiren ilk kararı çıkartmıştı. Trump'ın bu kararı, ByteDance'in ABD'deki tüm işlemlerini engelleyecekti.
Eylül ayında ABD Ticaret Bakanlığı, TikTok'un ABD'deki indirmelerini engellemek için bir karar çıkarttı. Daha sonra başkan, Oracle ve Walmart ile yapılan TikTok Global adlı yeni bir ABD merkezli varlık oluşturacak bir anlaşmayı "konseptte" onayladığını söylemişti.
Ancak bu anlaşma henüz son onayını almış değil ve TikTok, bu ayın daha erken dönemlerinde yaptığı bir açıklamada bir süredir Trump yönetiminden "kayda değer bir geri bildirim" almadığını söyledi. Bunun üzerinde hükumet, 13 Kasım tarihinde bir bildiri yayınlayarak anlaşma için yeni son tarihin 27 Kasım olduğunu söyledi.
Ancak hükumet halen Pensilvanya federal mahkemesi tarafından 30 Ekim tarihinde yayınlanan bir mahkeme emri ile bağlı durumda. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada ajansın mahkeme kararına uyduğunu bildirdi. Bu açıklamada TikTok işlemlerinin yasağının "menedildiği ve gelecek yasal adımlar olmadan devreye girmeyeceği" söylendi.
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