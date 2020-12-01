TikTok'un ABD Bilmecesi, Yeni Kararla Birlikte Bir Kez Daha Cevapsız Kaldı

TikTok uygulaması ve sahibi olan ByteDance'in ABD'de ile yaşadığı sorun, alınan yeni kararla birlikte yeni bir döneme girdi.

01 Aralık 2020 00:02

Levent Öztürk