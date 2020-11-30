Televizyon Pazarının 14 Yıldır Değişmeyen 1 Numarası, Yine Değişmedi!

Samsung, bu yıla kadar arka arkaya 14 yıldır küresel TV piyasası lideri olmayı başardı. Yeni bir rapora göre firma, 2020 üçüncü çeyreğinde de televizyon piyasasının liderliğinde kalmayı başardı. En son sayılara göre Samsung, gelir payı anlamında küresel TV piyasasının üçte birine sahip.
Endüstri araştırmacısı Omdia'nın yeni raporu, Samsung'un 2020 üçüncü çeyrek sırasında küresel TV piyasasında payının %23,6 ve gelir payının %33,1 olduğunu gösteriyor. Firma, bu çeyrekte 14,85 milyon TV'yi dağıtıma gönderdi ve 9,3 milyar dolar kazandı. 2019 üçüncü çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında Samsung'un gelirinin %22 arttığı görülüyor. Firma, salgın sırasında QLED TV satışlarında sağlam bir ilerleme kaydetti. Ayrıca 80-inç ve üstü segmentinde de piyasa payı %53,5 oldu.
Samsung, bahsi geçen dönemde 2,33 milyon QLED TV sattı ve bu da 2019 üçüncü çeyrek dağıtım sayılarının iki katından daha fazlası anlamına geliyor. Samsung TV satışları 2020'de 33,92 milyona ulaşmış oldu. Firmanın toplam TV dağıtımının yıl için 48,8 milyon üniteye ulaşması bekleniyor ve bu da firmanın 2014 yılından beri en büyük satış hacmini yakalaması anlamına gelecek. Güney Koreli teknoloji devi 2014 yılında etkileyici bir şekilde 52,94 milyon ünite satmıştı.
Rakip firma LG'nin piyasa payı ise dağıtım anlamında %11,6 iken gelir payı %16,6'ydı. TCL, küresel olarak ünite satışı anlamında üçüncü en büyük TV markasıydı ve piyasadan %10,9'luk pay kapmayı başardı. Hisense %9 pay ile dördüncü sırada yer alıyordu. Gelir payı anlamında ise %10,1'lik pay ile Sony en büyük üçüncü marka oldu.
OLED TV'lerde Büyük Sıçrayış
Raporda söylenene göre OLED TV piyasası bu yılın üçüncü çeyreğinde %39,8'lik devasa bir sıçrama yaşayarak 930.000 üniteye ulaştı. Satılan tüm OLED TV'lere bakıldığında ise 500.000 ünitenin LG, 23.000 ünitenin Sony markası taşıdığı görülüyor. Bu yılın ilk dokuz ayında 5,98 milyon QLED TV ve 2,12 milyon OLED TV satıldı.
Samsung Display, önümüzdeki yıl QD-OLED teknolojisine geçiş yapma sürecinde ve bu geçiş için 11,7 milyar dolar yatırım yapmaya karar verdi. Ancak TV'leri satan firma olan Samsung Electronics, henü QD-OLED veya microLED teknolojisine geçme ya da QLED teknolojisi ile yoluna devam etme konusunda bir karar vermiş değil.
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