Televizyon Pazarının 14 Yıldır Değişmeyen 1 Numarası, Yine Değişmedi!

Televizyon pazarının 14 yıldır değişmeyen 1 numarası, bu yıl da değişmedi. İşte Samsung, LG, TCL ve Sony gibi devlerin egemenliğindeki TV pazarında son durum.

30 Kasım 2020 09:00

Levent Öztürk