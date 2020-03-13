Ücretsiz Wi-Fi Bağlantısının Gerçek Bedelinin Farkında mısınız?

Çoğumuz ücretsiz Wi-Fi servislerine bağlanmanın bir bedeli olmadığını düşünürüz. Oysa dolaylı da olsa bu servislere bir bedel ödersiniz. İşte ücretsiz Wi-Fi'ın bedeli!