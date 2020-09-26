TikTok Büyürken Kaldırılan Videolar Adeta "Uçuşa Geçti"

TikTok'un giderek büyüyen popülerliği, aynı zamanda daha fazla videonun da platformdan kaldırılmasına sebep oluyor. Firmanın en son şeffaflık raporunda, 2020'nin ilk altı ayında 104 milyon videonun kaldırıldığı belirtiliyor. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, sadece birkaç ay önce yayımlanan ve Temmuz - Aralık 2019 dönemini kapsayan bir önceki rapor, yaklaşık 49 milyon videonun silindiğini açıklamıştı. Bu muazzam sıçrayış, uygulamanın hızla büyüyen kullanıcı tabanına atfedilebilir.
Koronavirüsü salgını ile beraber insanların eve kapanmalarıyla beraber kendilerini ve diğerlerini eğlendirmek için yeni yollar arayışları, tabii ki bu büyümeye büyük destekte bulundu.
TikTok'un söylediğine göre bu yıl kaldırılan videolar, platforma yüklenen tüm içeriğin "yüzde birinden daha azını" oluşturuyordu. Silinen videoların neredeyse üçte biri yetişkin çıplaklığı veya cinsel aktiviteler içerirken, %22,3'ü de "küçüklerin güvenliği" olarak etiketlendi. Yüzde 19,6'sı "yasa dışı eylemler" olarak gözükürken yüzde 13,4'ü de "intihar, kendine zarar verme ve diğer tehlikeli eylemler" içeren videolardı. Yanlış bilgiler veya kimlik sahteciliği gibi içeriklere sahip olan videolar ise kaldırılmaların sadece yüzde 1,2'sini oluşturuyordu. Diğer etkenlerin arasında ise şiddet içeren görüntüler (%8,7), taciz veya zorbalık (%2,5), nefret konuşması (%0,8) ve tehlikeli kişi ve organizasyonlar (%0,3) bulunuyordu.
Şeffaflık raporunda, kaldırılan videoların coğrafi konumları da açıklandı. Hindistan bu listenin en üstünde yer alıyor ve bunun da hükumetin uygulamayı bu yılın daha erken dönemlerinde neden yasakladığını kısmen açıklayabiliyor. ABD ikinci sırada yer alırken Pakistan, Brezilya ve Birleşik Krallık ilk beşi tamamlıyor. TikTok, kaldırmaların %96,4'ünün videonun bir kullanıcı tarafından bildirilmesinden önce gerçekleştiğini ve %90,3'ünün herhangi biri videoyu izlemeden önce gerçekleştiğini belirtiyor.
TechCrunch'ın bildirdiği üzere 2020'nin ilk altı ayında yasal istekler de artmış durumda. TikTok, kullanıcı bilgisi için 42 bölgeden 1.768 istek aldı ve bunların arasında 290'ı ABD kanun güçlerinden geliyordu.
TikTok, bu şeffaflık raporunun yanı sıra zararlı içeriklerle mücadele etmek için bir de sosyal medya birliği önerdi. Firmanın geçici lideri Vanessa Pappas, diğer dokuz platform sahibine – hangi platformlar olduğunu bilmiyoruz ancak tahmin etmek çok zor olmasa gerek – yazdığını ve bir Mutabakat Anlaşması önerdiğini söyledi. Bu anlaşma firmaların şiddetli içerikler gördüklerinde rakiplerini uyarmalarını teşvik edecek. Bu tür bir anlaşma, herkesin erken belirlemeden faydalanmasını ve hangi platformu kullanıyor olurlarsa olsunlar, daha az kullanıcının zararlı içeriklerle karşılaşmasını sağlayacaktır. Şimdilik herhangi bir firmanın TikTok'un önerisini kabul edip etmediği ise bilinmiyor.
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