TikTok Fenomenlerinin Yayınladığı "Yanıltıcı" Tavsiyeler Can Sıkıyor

Yeni analizlere göre, kısa zamanda patlama yapan sosyal medya platformu TikTok'un popüler içerik oluşturucuları şimdi gözlerini borsaya dikmiş durumda. Milyonlarca izleyici, yanıltıcı finansal tavsiyelere maruz kalıyor. Kripto borsası Paxful tarafından 1.000'den fazla hisse senedi ile ilgili TikTok videosu üzerine yapılan bir araştırma, bu videoların %14'ünde izleyicileri riskler konusunda uyarabilecek herhangi bir sorumluluk reddi beyanı sunulmadığı ortaya çıktı. Asıl dikkat çekici olan, bu videoların toplamda 28,4 milyon görüntüleme ve 3,6 milyon beğeni almış olması.
Rahatsız edici içeriğin çoğu, takipçilere, daha geniş bir varlık sınıfı veya türünün aksine belirli varlıkları satın almalarını tavsiye ediyor ve genellikle garantili kar ima ediyor veya belirli bir satın alma hacmi öneriyor. Analiz edilen TikTok hesaplarından yarısından fazlası (%52) en az bir tane "yanıltıcı" post yayınlamış durumda. %60'ı sorumluluk reddi beyanı yapmıyor ve sadece %10 gibi bir azınlık kariyerini ve konu hakkındaki deneyimini açıklıyor.
Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan finansal tavsiyelerin risklerini azaltmak için, içerik oluşturucunun niteliklerini araştırmaya zaman ayırmanın ve ayrıca kişisel ihtiyaçlara ve araçlara özgü ek tavsiyeler aramanın hayati önem taşıdığını söylüyor.
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