TikTok Fenomenlerinin Yayınladığı "Yanıltıcı" Tavsiyeler Can Sıkıyor

Son zamanlarda TikTok fenomenlerinin bir çoğunun finansal tavsiyeler vermeye başladığı dikkat çekiyor. İşin kötüsü ise, milyonlarca "yanıltıcı" borsa tüyosu ve finansal önerinin bu yüzden TikTok'ta cirit atmaya başlaması...