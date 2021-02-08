Bir Antik Mısır Mumyası Üzerinde Yapılan Araştırmada Şaşırtıcı Sonuç

Milattan önce 1000'li yıllara ait olduğu düşünülen mumya üzerinde yapılan yeni bir araştırma, mumyalar ve Antik Mısır zamanı hakkında daha önce bilmediğimiz şeyler söylüyor.

08 Şubat 2021 00:03

Levent Öztürk