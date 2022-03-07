TikTok, Putin'in Yeni Kanunlarına Karşı Rusya'daki Hizmetini Kısıtlıyor!

TikTok, Rusya'daki kullanıcıların platformuna yeni videolar yüklemesini ve canlı yayınlamasını geçici olarak kısıtlayacağını duyurdu. Bu kararın, Rusya'da yeni yürürlüğe giren askeri ve/veya hükümet hakkında "yanlış bilgi" yaymakla suçlanan kişiler için yıllarca hapis cezası öngören kanunlara önlem olarak alındığı belirtiliyor.
TikTok, "Bu yasanın güvenlikle ilgili sonuçlarını inceliyoruz, ancak bu sırada Rusya'daki video hizmetimize canlı akışı ve yeni içeriği askıya almaktan başka seçeneğimiz yok" diyor. TikTok, aynı zamanda kullanıcılarının güvenliğinin "en yüksek önceliği" olduğunu da belirtti.
Şu an için Rusya'daki TikTok kullanıcıları birbirlerine ve diğer ülkelerdeki arkadaşlarına mesaj göndermeye devam edebiliyor. TikTok açıklamasında, "Hizmetlerimizi Rusya'da tam olarak ne zaman sürdürebileceğimizi belirlemek için Rusya'daki gelişen koşulları değerlendirmeye devam edeceğiz" diyor.
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