TikTok, Putin'in Yeni Kanunlarına Karşı Rusya'daki Hizmetini Kısıtlıyor!

TikTok, Rusya'da verdiği hizmetini, yeni Rus yasaları nedeniyle kısıtlayacağını duyurdu. Artık Rusya'da yeni video yüklemeleri ve canlı yayınlar yapılamayacak!

TikTok'tan Rusya kısıtlamaları

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