Apple, Haritalar Uygulamasına Ukrayna Dokunuşu Yaptı; Kırım'ı Değiştirdi!

Apple'ın Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'ya karşı sert duruşu, Kırım'daki politikasını da etkilemeye başladı. Apple Haritalar'da Kırım, en azından Rusya dışındaki insanlar için, Ukrayna'ya ait olarak görünüyor. Şirket daha önce bir orta yol bulmaya çalışmıştı. Önce bölgeyi kimseye ait değil gibi göstermiş, 2019 yılında ise Rus kullanıcılara Kırım'ı Rus toprağı olarak göstermeye başlamıştı.
Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etti ve bu da yaygın uluslararası kınama ve cezalara yol açtı. Birçok ülke hala Rusya'nın bölge üzerindeki kontrolünü tanımayı reddediyor ve diğer teknoloji firmaları konuyu farklı şekillerde müzakere etmeye çalıştı. Örneğin Google Haritalar, Kırım'ı hiçbir millete ait değilmiş gibi görüntülemeye devam ediyor.
Apple'ın kararı, Rusya'daki satışları durdurmasından ve Apple Pay'i sınırlayarak ve devlet destekli Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'in uygulamalarını App Store'dan kaldırarak ülkedeki içeriği kısıtlamasından birkaç gün sonra geldi. Şirket Rusya söz konusu olduğunda artık eskisi kadar uzlaşmacı olmaya istekli değil gibi görünüyor.
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