Microsoft, Yeni Veri Merkezlarini Suyun Altında Kurmayı Planlıyor

Microsoft, su altı veri merkezleri için yapmakta olduğu uzun süreli testin sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, geleceğin veri merkezlerinin su altında olacağının ilk sinyallerini veriyor.

21 Eylül 2020 00:02

Levent Öztürk