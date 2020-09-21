Microsoft, Yeni Veri Merkezlarini Suyun Altında Kurmayı Planlıyor

Project Natick, Microsoft'un açık denizde yenilenebilir enerji ile güçlendirilen su altı veri merkezlerinin fizibilitesini belirleyen araştırma projesi olarak tanımlanabilir. Bu veri merkezleri, 2018 yılında Microsoft'un bulut bilişim geleceği için ümit vadeden bir girişim olarak tanıtılmıştı. CEO Satya Nadella, veri merkezi konuşlandırmanın geleceğinin su altı sunucu öbeklerinde olduğunun altını çizmişti. Daha hızlı konuşlandırmanın yanı sıra bu sistemin en büyük avantajı, veri merkezlerini kıyı yerleşimlerine daha yakın yerleştirerek iletim gecikmeleri sebebiyle oluşan sorunları azaltmak olarak belirtiliyor.
Araştırmacılar, 2018 yılının bahar mevsiminde, bir veri merkezini su altına yerleştirmenin ne kadar güvenli olduğunu test etmek için Microsoft'un Northern Isles veri merkezini İskoçya'da Orkney Adaları yakınında 35 metre su altına batırmışlardı. Merkezde bulunan 864 sunucuyu içeren uzun bir test sürecinin ardından 9 Temmuz tarihinde veri merkezi geri çekildi ve Microsoft, bu denemeden öğrendiklerini en sonunda açıkladı.
Project Natick araştırmacıları, ilk hipotezlerinin gerçekten de doğru olduğunu duyurdular. Sualtı veri merkezleri, açık denizde yenilenebilir enerji ile çalışırken güvenilirliği geliştirebiliyor. Bunun en büyük sebebi de kara merkezlerinin ısı değişimi, korozyon ve nem gibi doğal olaylardan etkilenmeleri dolayısıyla sık bir şekilde donanım problemi yaşamaları ve düzenli bakıma ihtiyaç duymaları. Ancak su altında veri merkezleri göreceli olarak daha serin bir ortamda bulunuyorlar ve bu tür etkenlerden daha az etkileniyorlar. Hatta bu daha serin ortam, çalışma masrafını daha da azaltabilecek bir şekilde enerji-etkin ısı değişimine imkan tanıyor.
Microsoft'un belirttiğine göre Natick Northern Isles veri merkezi, karşılaştırıldığı karadaki merkezlere göre 1/8 oranında arıza yaşadı. Bu da bulut bilişim ihtiyaçlarımız için su altı veri merkezlerini kullanmanın güvenilirliğini ve kullanışlılığını gösteriyor. Kurulum hızını ise Redmondlu dev 2018 yılında ölçmüştü. Daha pahalı soğutma ve karasal gereksinimler sebebiyle kara tabanlı bir veri merkezinin kurulumu iki yıla kadar zaman alabilirken, su altı veri merkezleri sadece 90 günde yerleştirilebiliyor.
Testte kullanılan veri merkezi, test sırasında Folding@Home ve World Community Grid için COVID-19 araştırması için de kullanılmasının yanı sıra, tamamen güneş, rüzgar ve diğer deneysel yeşil enerjiler ile güçlendirilmekteydi. Bu da Microsoft'un 2030 yılına kadar karbon-negatif olma sözüne yardımcı oluyor.
Şimdi ise Project Natick araştırmacıları ve Microsoft Azure yetkilileri arasındaki görüşmeler, ticari kullanımın başlaması için çalışmaların başlatıldığını gösteriyor. Projenin ölçeklendirilmesi ile beraber, Dünya nüfusunun neredeyse yarısının kıyıya yakın yaşamasından dolayı, yeşil enerjiye geçiş hızlanabilir. Ayrıca oyunlardan genel internet kullanımına bulut bilişimin her alanında daha tutarlı ve daha hızlı bir internet deneyimi sağlanması mümkün.
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