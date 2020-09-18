TikTok ve WeChat Yasağı, Pazar Günü Resmi Olarak Başlıyor

Yeni bir rapora göre ABD yönetimi TikTok'u ve WeChat'i engelleme kararını yürürlüğe koymak için harekete geçti. İki uygulama, bu pazar itibariyle Google Play Store ve iOS App Store üzerinden indirilemeyecek.
TikTok'un bir süredir devam eden ABD'de engellenme tartışması sonrasında TikTok, ABD ayağını yerel bir firmaya satarak ABD'de aktif kalmayı planlamıştı. Birkaç gün önce Oracle, Microsoft'un önüne geçerek TikTok'un ABD bölümünü satın alacak firma konumuna geldi. Ancak anlaşıldığı kadarıyla TikTok'un kapanmaması için bu anlaşmanın çabuk yapılması ve işlemin 20 Eylül'den önce sonlanması gerekiyor.
ABD'nin engelleme girişimi, Çinli dev firma Tencent'in sohbet uygulaması WeChat'i de içeriyor.
TikTok'un Amerikan halkını gizlice gözetlediği iddiaları bazıları tarafından sorgulansa da, bazı uzmanlar ABD hükümetinin tutumunu destekliyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi siber uzmanı James Lewis, konuyla ilgili şunu söylemişti:
"Bu, Reagan yönetiminden bu yana ABD'ye karşı en yoğun casusluk kampanyası. Çin ile yoğun bir casusluk yarışması - bir casusluk savaşı - yürütüyoruz."
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