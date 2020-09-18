Yazma Korumalı SSD'ler Yakında Gerçeğe Dönüşebilir

Gerektiğinde donanımsal olarak "salt okunur" hale getirilebilen SSD'ler, Innodisk tarafından gerçeğe dönüştürülebilir!

Yazma Korumalı SSD'ler Yakında Gerçeğe Dönüşebilir

Bugünkü HDD ve SSD'lerin çoğu, verinin hem okunup hem de yazılmasına ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılıyor. Soğuk depolama olarak bilinen alanda bile verinin güncellenmesine ihtiyaç duyulabiliyor. Ancak verinin değiştirilmesine neredeyse hiç ihtiyaç duyulmayan, hatta değiştirmenin yasa dışı olduğu kullanım alanları da var.

Tayvanlı DRAM ve NAND tabanlı ürünlerin üreticisi Innodisk, yazma korumasına sahip bir devreyle gelecek SSD'lerin patentini aldı. Bu tür SSD'lerin piyasası, arcade ve kumarhane makinelerinden, endüstri ve görev açısından kritik uygulamalara oldukça geniş olabilir. Innodisk, yazılım tabanlı yazma koruma çözümlerinin aksine donanımsal bir devreden faydalanıyor. Yazma koruması, donanımsal bir anahtar veya yazılımsal bir komut ile etkin hale getirilebiliyor.

Innodisk'in şu ana kadar kullandığı yazma koruma yöntemleri arasında jumper ve yazılımsal tetikleyici var. Firma isteğe göre ürünler de ürettiğinden, müşterisinin isteğine özel bir çözüm de geliştirebileceği belirtiliyor.

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