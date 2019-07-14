Tim Berners-Lee: İnternet için Mücadele Edin
İnternetin durumundan endişe eden "Web'in babası" Tim Berners-Lee, bizlere bazı önerilerde bulunurken, Facebook'a çok fena salladı!
World Wide Web'in mucidi Tim Berners-Lee, sosyal medyanın ve sahte haberlerin interneti alaşağı olmaya doğru götüren şeylerin önünde olduğunu söyledi.
Toronto'da OpenText Enterprise World etkinliğinde konuşan Berners-Lee, World Wide Web'i nasıl inşa ettiğini anlatırken, o zamanlar kendisinin ve takımının web'in nasıl büyüyeceğini hiç kestiremediğini söyledi. Berners-Lee, şirketlerin, hükümetlerin ve diğer kuruluşların bazen interneti kötü amaçla kullanarak insanlığı parçalara ayırmasından ve kargaşa yaratılmasından endişe duyduğunu belitti.
"Web kusursuz değil" diyen Berners-Lee, "insanların web'i olumlu bir yolda kullanmalarını istiyoruz" dedi.
"Yaratıcı, yapıcı olun. İnsan haklarına ve onuruna saygı duyan topluluklar oluşturun. Pis olmayın - bu kadar basit."
Sosyal medya sitelerini özellikle hedefine alan Berners-Lee, Cambridge Analytica - Facebook skandalını örnek gösterdi ve Facebook'un toplumu bütünüyle nasıl olumsuz etkilediğinden bahsetti.
Sahte haberlerin dünya çapında fikirleri kutuplaştırdığını söylenen Berners-Lee, sahte haberlere merak ettirip tıklatarak "istenmeyen sonuçlara" yol açıldığını, çoğumuzu bir araya getirmeye yardımcı olan sosyal ağların, şimdi bizi birbirimizden daha da uzağa koyduğunu belirtti.
İsim vermeden Facebook'a yüklenen Berners-Lee, "ismi belli bir sosyal ağ sayesinde dünya belli miktarlarda daha iğrenç ve daha bölünmüş hale geldi" dedi.
Berners-Lee, internet kullanıcılarına internetin geleceği için mücadele etmelerini önerdi. Berners-Lee'ye göre hükümetler ve sektör, ilkeleri ve teknolojiyi doğru yola getirmek için uğraşsa da, zaman zaman yollarını şaşırıyorlar ve bunu düzeltecek tek şey, vatandaşlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın