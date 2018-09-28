Tim Cook, Apple TV'de Seks ve Şiddet İstemiyor
Apple'ın temizlik hareketi kimilerini memnun ederken kimilerini ise tercihleri kısıtlaması yönüyle hayal kırıklığına uğratıyor.
Tim Cook'un, Apple'ın orjinal formatlarda yapımlar üretme girişimi olan Apple TV'ye yetişkin içeriğin de dahil edilmesi ve rapçi Dr. Dre'nin biyografisinde cinsellik ve uyuşturucu kullanımı sahneleri olmasına itiraz ettiği bildiriliyor.
Cook görünüşe göre seks, şiddet ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili tasvirlere yer vermeyen; temiz, aile dostu bir platform hedefliyor.
Teknoloji devi 2006 yılında Steve Jobs'un liderliğinde Apple TV'yi başlattı ve Netflix, Amazon Prime Video ve HBO gibi kendi programlarını yapmak hedefiyle bu yola çıktı. Apple, yatırım almak için yarışan uygulama geliştiricilerini konu alan ilk reality show'u Planet of Apps'ı piyasaya sürdü bile!
Apple'ın en büyük gücü, tüketicilere her yeni yıl piyasanın trendini belirleyen iPhone, MacBook ve Apple Watch vaadiyle kazandığı marka imajı. İş program yayınlamaya gelince çok güvenli oynamaya çalışan Apple, hayranlarının hayal güçlerini aynı şekilde yakalayamayabilir gibi duruyor. Bir zamanların vizyoner markasının belli kalıplar içerisinde kısılıp kalmasının nasıl tepkiler alacağı merakla bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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