Tim Cook:" Apple'ın Amacı İlk Olmak Değil"

Apple CEO'su Tim Cook, gelecek için planlarını ve bazı kişisel değerlerini açıkladı. San Francisco'daki Dreamforce 2019 etkinliğine, 1980'lerde Apple'da bir stajyer olan Salesforce ortak kurucusu ve CEO'su Marc Benioff ile yaptığı söyleşide Cook, iPhone üreticisinin yakın gelecekteki gelişiminde gördükleri de dahil olmak üzere en önemli düşüncelerinden bazılarını açıkladı.
Cook, pek çok kişinin yenilik ve değişimi karıştırdığını, yeniliğin değişim anlamına geldiğini ancak aslında "bir şeyi sadece değiştirmek değil, daha iyi yapmak" olduğunu belirtti. Hiçbir zaman hedeflerinin ilk olmak olmadığını ve her zaman en iyi olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Cook, "sadece en iyi ürünleri yaratmak istediklerini" söyledi.
Apple'ın 2007 yılında ilk iPhone'u piyasaya sürmesinden beri işletme odaklı olduğunu ve şu anda da firmanın cihazlarının Dünya genelinde işletmelerde popüler olduğunu belirtti.
Apple ve Salesforce, geçtiğimiz yıl Dreamforce sırasında büyük ölçekli bir ortaklık duyurmuşlardı ve bu ortaklığın ilk meyveleri, bu haftanın başlarında Trailhead GO uygulamasının iOS ve iPad'e özel bir sürümünün yayımlanması ile görüldü.
Gelecekte ise Salesforce, Apple için önemli bir kuruluş ortağı olmaya devam etmeyi planlıyor ve Cook, yazılım devinin çalışmaları hakkında "daha mutlu olamayacağını" söylüyor.
Artık hemen her Fortune 500 firmasının en azından bir tür bir Apple ürünü kullandığını söyleyen Marc Benioff ise, artık bir bilgisayara bile ihtiyaç duymadığını ve sadece iPhone'unun ona yettiğini söylüyor.
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