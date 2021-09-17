Tim Cook ve Elon Musk, Time'ın En Etkili 100 Kişi Listesine Girmeyi Başardı

Tim Cook ve Elon Musk, Time'ın prestijli "2021'in en etkili 100 kişisi" listesine girmeyi başardı... Ama hepsi bu kadar da değil!

Tim Cook ve Elon Musk'a büyük onur!

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