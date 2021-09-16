Servis Sağlayıcılar ve İnternet Siteleri, VPN Kullandığınızı Anlayabilir mi

Bilgisayarınızda yasaklı sitelere girmek veya bölgesel olarak erişiminiz olmayan içeriğe bağlanmak için VPN kullanıyor olabilirsiniz. Peki VPN kullanıp kullanmadığınız tespit edilebilir mi? Yanıt, evet. Ancak bu konuda endişelenecek bir şey yok.
VPN'ler internet etkinliğinizi gizli tutar, ancak trafiği inceleyen biri, ne zaman VPN kullandığınızı söyleyebilir. Bu endişe verici gelebilir, ancak güvenilir bir VPN kullandığınız sürece verilerinizi görmeleri mümkün değildir. Birinin size VPN kullandığınızı nasıl söyleyebileceğinin sırrı ise IP adreslerinde yatıyor.
İnternete VPN olmadan bağlandığınızda, etkinliğinizi izleyen biri, kullandığınız her web sitesi veya çevrimiçi hizmet için birden fazla IP adresine bağlandığınızı görür. Ancak, bir VPN kullanıyorsanız, tek bir IP adresi görülür. VPN'nin proxy sunucusu, trafiğinizin yönlendirildiği yerdir. Birisi, bu IP adresini bilinen VPN sunucu adresleriyle çapraz referans alabilir ve bu servislerden birinden bağlandığınızı tespit edebilir.
Ancak, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, bu konuda endişelenecek bir şey yok. Araştırmacıların yapabileceği tek şey VPN kullanıp kullanmadığınızı tespit etmekten ibarettir. Nereye bağlandığınızı veya ne yaptığınızı, hangi içerikleri görüntülediğinizi bilmelerinin bir yolu yoktur.
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