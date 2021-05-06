Tivibu 17 Mayıs'a Kadar Tüm Kullanıcılara Açık! İşte Bilmeniz Gerekenler

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da tüm kanallar ve 'Evden de Güzel' klasöründeki filmler 17 Mayıs'a kadar hiçbir ek ücret ödenmeden izlenebiliyor.