Tizen İşletim Sistemi, Samsung TV'lerle Birlikte Yükselmeye Devam Ediyor

Samsung, giyilebilir cihazlar için Tizen platformundan vazgeçiyor olabilir veya en azından şirketin bu yılın sonlarında Google'ın WearOS platformu tarafından desteklenen bir veya daha fazla akıllı saat sunacağı iddia ediliyor. Ancak Koreli devin Tizen platformunu yok etme planı yok; en azından TV'ler için...Piyasa gözlemcileri Tizen'in önümüzdeki yıllarda da lider TV yayın platformu olarak kalabileceğine inanıyor.
Bunun nedeni, Samsung'un Tizen platformunun gözden çıkarılamayacak kadar başarılı olması. 2020'de Samsung arka arkaya 15. kez Dünya'nın en çok satan TV markası oldu ve firmanın tüm Akıllı TV ailesi Tizen platformunda çalışıyor. Diğer bir deyişle, Samsung'un devasa küresel TV pazar payı Tizen'i hep gündemde tutuyor ve platformun sürekli başarısını garanti ediyor.
2019 yılında tüm TV'lerin yüzde 11.6'sında yüklü olan Tizen, 2020 yılında bu payını yüzde 12.7'ye yükseltti. Platform pazar payı açısından şu anda en çok kullanılan akıllı TV işletim sistemi konumunda. Tizen'i LG'nin WebOS'u, yüzde 7.3 ile takip ediyor.
Samsung, 2021 TV serisini birkaç hafta önce tanıttı ve yeni ürünler her zamankinden daha iyi görünüyor. microLED teknolojisi daha erişilebilir hale geldi ve şirket yeni bir Neo QLED TV serisi tanıttı. Tabii ki hepsi de Tizen çalıştırıyordu.
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