Tizen İşletim Sistemi, Samsung TV'lerle Birlikte Yükselmeye Devam Ediyor

Samsung'un akıllı TV'lerinde kullandığı işletim sistemi Tizen, 2020 yılını da zirvede tamamladı. Piyasa uzmanları, Tizen'in önümüzdeki yıllarda daha da sağlamlaştıracağına inanıyor.

Samsung'un Tizen'i "uçuşa geçti"

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