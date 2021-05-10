TOGG, Sosyal Medya Dolandırıcılarına Karşı Uyardı

TOGG, çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG'un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşları uyardı. TOGG'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz."
TOGG'un takip edilebileceği internet sitesi ve sosyal medya hesapları şöyle:
Web sitesi: https://www.togg.com.tr/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/toggas
Twitter: https://twitter.com/togg2022?s=21
Youtube: https://www.youtube.com/c/TOGG2022
Instagram: https://instagram.com/togg2022
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