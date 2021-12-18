TOGG'un yeni logosu belli oldu

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da seçti.
Açılamaya göre yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH'nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, Togg'un logosu olarak seçildi.
Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.#YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/Gqfun3UfJP— Togg (@TOGG2022) December 18, 2021
LOGONUN ANLAMI NE?
Peki, logonun anlamı ne? Açıklamaya göre logodaki iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.
Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.
TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş'ın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:
27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarımızın tanıtımı küresel ölçekte ses getirdi ve Togg ismi geniş kitleler tarafından, yüzde 90'ın üzerinde çok önemli bir bilinirlik seviyesine erişti. Lansman sonrası yaptığımız araştırmalarda da Togg isminin markamızın değerlerini yansıttığını tespit ettik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda marka ismi olarak 'Togg'u kullanmaya karar verdik. Bu kararın ardından logo çalışmalarına yoğunlaştık. Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, 'Togg'un marka değerlerine uygunluk', 'Özgünlük' ve 'Tescil edilebilirlik' kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik. Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de logomuzun tescil işlemleri için gerekli süreçleri başlattık. Logomuz Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda logomuzdaki dualite teması Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini besliyor.
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