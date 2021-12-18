TOGG'un yeni logosu belli oldu

TOGG "Yeniliğe Yolculuk" hedefinde marka isminin ardından logosunu da belirledi. Açıklamaya göre logodaki iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor.

TOGG'un yeni logosu belli oldu

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