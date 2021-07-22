Tokyo 2021 Olimpiyatları Başlıyor

Bir yıldan fazla süren pandeminin neden olduğu yıkımdan sonra, Tokyo'daki Olimpiyat oyunları; dünyanın dört bir yanında ihtiyaç duyulan kahramanlık, nostalji ve ilham hikayelerini sahne olacak. Dirayet öyküleri ve zorlukların üstesinden gelen hareketler, aylarca süren belirsizlikten sonra pozitifliği ve umudu geri getirecek. Ve Türkiye için de, birçok branşta madalya kazanma ve zafer için büyük mücadele ve yüksek beklentiler büyük bir heyecana neden olacak.
Ayrıca küresel olarak, diğer büyük spor etkinlikleri gibi, Olimpiyatlar da markalar için de önemli bir dönem. Twitter da Olimpiyat oyunları için hazır ve Olimpiyat oyunları etrafındaki sohbeti geliştirmek için yeni ürün ve çözümleri hazırlıyor ve markalara Tokyo'ya giden yolda ve oyunlar esnasında harekete geçmek için en iyi nasıl hazırlanacakları konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Tokyo 2021 Olimpiyatları'ndan haberleri duymak için ilk yer: Twitter
2019 tarihli Twitter araştırmasına göre Twitter, insanların Tokyo'dan yeni hikayeler duymayı bekledikleri bir numaralı platform oldu. Twitter, bu ivmesini, spor konusundaki sanal etkileşimin kayda değer ve sürekli artışıyla beraber 2021 yılında spor hakkında Tweetleyen genç yetişkin oranının %59'luk bir artış göstermesiyle güçlendirdi. Bu durum, Mayıs 2021'de oyun kategorisinde atılan Tweetlerin bir önceki aya göre %73'lük bir artış göstermesinden bile ilgi çekici. Her ne kadar etkinlikler sınırlı sayıda seyirciye açık olsa da ekran başından eşzamanlı olarak takip etmek bile insanlar için hâlâ heyecan verici görünüyor. Özellikle Twitter'da ankete katılan kullanıcıların %60'ının bu platformda içeriği gördükten sonra söz konusu etkinlikleri televizyondan takip etmiş olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, taşlar yerine daha fazla oturuyor.
Twitter anlık etkinlik bildirimlerini hayata geçiriyor
Twitter, içeriği en iyi şekilde keşfetmek ve sohbeti Olimpiyat oyunlarının merkezine koyarak anlar hakkında sohbet etmek için ürün geliştirmeleri yapıyor. Bu geliştirmeler, kullanıcıların en sevdikleri sporlar, takımlar ve sporcular hakkında en son içeriği sağlayacak yeni konuların eklenmesini içermekte. Twitter, insanları gerçek zamanlı olarak güncellemek için anlık etkinlik bildirimleri sunacak, böylece neler olup bittiğini anlayabilecekler. Olimpiyat oyunları Twitter'ın her yerinde olacak- Arama, Etkinlik Sayfaları ve Trendler- ayrıca Tokyo'dan popüler, gerçek zamanlı içerik ve bilgileri seçen özel bir gönderi noktası bulunacak. Taraftarlar, canlı spor etkinliklerini takip etmek için Twitter'ı tercih ediyor çünkü sahada ve dışında gerçek zamanlı olarak neler olduğunu bilmek istiyorlar.
Peki markalar neler yapabilir, işte Twitter'in önerileri
Twitter, pandemi boyunca pazarlamanın belirsizliği ve karmaşıklığı sırasında çok şey öğrendi. Twitter, reklam verenlere yol gösterici ilkeler oluşturmak için bu geçmiş öğrenmelerden bazılarını Twitter'daki konuşmanın mevcut bağlamıyla bir araya getirdi, işte bazı püf noktalar;
1. Desteğinizi gösterin
Etkinlik öncesinde ve esnasında Twitter, kampanya mesajlaşma ve yaratıcılık yoluyla benzersiz, canlandırıcı ve ilham verici hikayeleri büyütme fırsatına öncelik vererek markaları pozitifliği artırmaya teşvik eder. Bunlar, sporcuların arka planlarını, heyecan verici rekabet sonuçlarını, kültürel birlik anlarını ve daha fazlasını içerebilir.
2. Öz-farkındalık pratiği yapın
Planlanan sponsorluğunuzun ve oyunlarla olan ilişkinizin, pandeminin günlük koşullarıyla ilişkili olup olmadığını ürünlerinizi kullanan kişilerin gözünden düşünün. Pazarlama ve iletişim ekiplerinizin ve markanızın pandemi boyunca topluluğunu; endüstrisini, çalışanlarını ve müşterilerini desteklemek için son aylarda neler yaptığını düşünün ve bunun genel yaratıcı mesajınızda ne gibi bir rol oynadığını değerlendirin.
3. Sohbet ile devam edin
Markanız hakkında ne konuşulduğundan haberdar olmak, ekiplerinizin olumlu trend anlarından faydalanmalarına ve aynı zamanda markanızın varlığıyla ilgili gerçek zamanlı olaylara özgün bir şekilde tepki vermelerini sağlar. Twitter, markanızın; iletişim ve ajans ekiplerinizin en son olaylar ve koşullar hakkında güncel kalmasına ve bunlara verdiğiniz yanıtlarda gezinmesine yardımcı olabilecek çeşitli araçlara, ürün özelliklerine ve iç görü yeteneklerine sahiptir
4. Esneklik için plan yapın
Oyunların planlandığı gibi gitmemesi durumunda, markanızın bu değişiklikleri nasıl kabul edeceği ve bunlara nasıl yanıt vereceği konusunda önden hazırlanmanız ve aynı zamanda tonunuzu, yaratıcı mesajınızı ve medya stratejilerinizi ayarlamanız önemlidir. Bu senaryo planlarını yürütürken takımlardan ülkelere, sporculara ve daha fazlasına sponsorluk bileşenlerinizin her birini değerlendirin ve planlanmamış koşullar ışığında bunların nasıl sorgulanabileceğini veya görülebileceğini düşünün.
5. İnsanların neyi bilmesi gerektiğini ve nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün
Senaryo planlamanızın bir parçası olarak, olimpiyat oyunları esnasında koşulların değişmesi durumunda markanızın taraftarlara ve tüketicilere ne gibi fayda veya destek sunabileceğini düşünün. Bu bileşenlerin akılda tutulması önemlidir: ön saflardaki personeller ve sağlık çalışanları, Japonya'daki yerel müşteriler ve çalışanlar, markanızın ilişkili olduğu sporcular ve menşe ülkeleri.
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