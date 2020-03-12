Tom Hanks ve eşi Corona Virüs'e yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs, Tom Hanks'te de çıktı. Amerikalı aktör Tom Hanks eşi Rita Wilson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu..