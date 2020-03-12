Tom Hanks ve eşi Corona Virüs'e yakalandı

Dünyaca ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, film çekmek üzere gittiği Avustralya'da yaptırdıkları Corona Virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.
Amerikalı aktör yaptığı açıklamada, halsizlik, hafif ateş şikayeti ve Covid-19 belirtileriyle doktora gittiğini ve sonucu da yaptıkları test sonucu öğrendiklerini söyledi.
63 yaşındaki Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karatinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti.
Tom Hanks'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Merhaba millet! Rita ve ben burada Avustralya'dayız. Soğuk algınlığımız ve bazı vücut ağrılarımız gibi biraz yorgun hissettik. Rita'nın gelip giden bazı titremeleri vardı. Hafif ateşler de. Bir şeyleri doğru yapabilmek adına, Corona virüs için test yaptırdık ve pozitif bulundu. Eşimin durumu şu anda iyi... Sonra ne yapacağız? Sağlık görevlilerinin uymamızı istediği bazı protokolleri vardır. Eşim ve ben, halk sağlığı ve güvenliği gerektirdiği sürece test edilecek, gözlemlenecek ve izole edileceğiz. Dünyayı haberdar edeceğiz.
JUVENTUSLU OYUNCU RUGANİ DE CORONA VİRÜSE YAKALANDI
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, oyuncusu Daniele Rugani'de yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya'da üç haftadır acil durum yaşanmasına sebep olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A'ya da sıçradı.
NBA OYUNCUSU RUDY GOBERT'TE CORONA VİRÜS TESPİTİ
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında Corona Virüs ile dalga geçen NBA oyuncusu Utah Jazz takımında forma giyen Rudy Gobert'te, Corona Virüs tespit edildi. Haberin devamını okumak için tıklayınız
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