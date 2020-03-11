Corona Virüsü Belirtileri Kaç Günde Ortaya Çıkıyor?

Corona virüsüne maruz kalanların ne kadarı hastalanıyor, belirtiler kaç günde ortaya çıkıyor? Yeni araştırma cevabını veriyor...

Corona Virüsü Belirtileri Ortalama 5 Günde Çıkıyor

Araştırmacılar, yayılmaya devam eden ve sonunda Türkiye'de de baş gösteren COVID-19'u daha iyi anlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Son yayınlanan araştırmalardan bir tanesi, Corona virüsüne maruz kalmayla belirtilerin görünmesi arasında ortalama 5,1 gün olduğunu söylüyor.

Yani virüsün bulaştığı bir kişide belirtilerin görünmesi, ortalama beş gün sürüyor. Yeni araştırmanın ortaya koyduğu bu süre, birçok sağlık kuruluşu tarafından uygulanan 14 günlük karantina süresini de destekliyor. Annals of Internal Medicine'de yayınlanan araştırma, 10.000 vakadan 101'inde ('iyimser varsayımlarla' değerlendirildiğinde), 14 günlük aktif izleme sonucunda belirtilerin görünmeye başlandığını söylüyor.

Araştırmacılardan Justin Lessler, 14 günlük aktif izleme veya karantina süresinin makul olduğunu, bununla birlikte bazı durumlarda, uzun vadede bazı vakaların gözden kaçabileceğini söylüyor. Bu yüzden araştırmacılara göre "bazı aşırı durumlarda daha uzun izleme süreleri daha yerinde olabilir".

10 Mart itibariyle dünya çapında 116.000 COVID-19 Corona virüs vakasına rastlandı ve 4.000 kişi hayatını kaybetti.

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