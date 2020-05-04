Torrent'ten Film İndirmek... Bu Haberden Sonra Bir Kez Daha Düşünün!

Microsoft, internet üzerinden yasa dışı akış ve film indirmeyle gelebilen zararlılar konusunda uyardı.
Salgın nedeniyle dünya çapında alınan sokağa çıkmama önlemleri, yasa dışı akış ve torrent sitelerinin trafiğinde ciddi bir artışa neden oldu. Microsoft, bir tweet dizisinde hacker'ların bu artış üzerinde durduklarını ve sahte film torrent'leri üzerinden kripto para madenciliği yapan zararlılar dağıttıklarını söyledi.
İddiaya göre sorun, en çok İspanya'da, La hija de un ladrón ve Lo dejo cuando quiera gibi yerel yapımlarda yaşanıyor. Bununla birlikte hacker'lar, John Wick: Chapter 3 - Parabellum gibi ünlü İngilizce yapımları da hedef alıyorlar.
Kripto madencisi zararlı makineye girdiğinde, arka planda sürekli olarak çalışıyor ve cihazın işlem gücünü ve internet bağlantısını kullanmaya başlıyor. Bunun tek belirtisi, bilgisayar performansında yavaşlama olarak karşınıza çıkıyor.
Zararlı, Pirate Bay gibi en popüler torrent sitelerinde görünmese de, kullanıcılara dikkatli olmaları öneriliyor.
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