Tor'un Firefox Eklentisi Yakında Gelebilir
Gizli gezinmeyi sağlayan Tor'u Firefox ile bütünleştirme planları, ilk olarak bir Tor eklentisi olarak karşımıza çıkabilir!
Web tarayıcılarında bulunan gizli gezinti modu, hayali bir gizlilik hissi oluşturuyor. Bunun nedeni, kendi PC'nizde iz bırakmıyor olsanız da, web sitelerinin sizi gizli modda takip edebilmesi. İnternernetin en sağlam sayılan gizlilik yöntemlerinden biri olan Tor ağı, web trafiğini şifreleyerek farklı cihazlar üzerinden yönlendiriyor. Böylece izinizin bulunması çok zor hale geliyor.
Mozilla'nın Tor işlevlerini Firefox'a katmanın yollarını bir süredir aradığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerdeki Tor ve Mozilla takımlarının buluşmasında ise bunun nasıl yapılabileceği konuşuldu. Ortaklığın nihai amacı, Tor Project'in Tor'u Firefox'un kod tabanına eklemesi ve Firefox'ta bir "Süper Özel Gizli mod" sunulması. Ancak bunun önünde aşılmayı bekleyen birkaç engel var.
Aşılması gereken sorunların başında Tor'un çok büyük bir kitleyle başa çıkacak hale gelmesi var. Takım büyük sorunların üstesine gelene kadar Tor işlevselliğini bir Firefox eklentisi olarak sunmayı düşünüyor. Bu sayede Firefox'un kodlarında değişiklik yapılmadan, kullanıcıların böyle bir işleve ne kadar ilgi gösterdiği test edilebilecek.
Eklentinin ne zaman geleceği ise maalesef belli değil. Hatta eklenti, gerçeğe hiç dönüşmeyebilir. Mozilla ve Tor Project, Firefox'a yönelik Tor modunun henüz ilk aşamalarında olduklarını söylüyor.
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