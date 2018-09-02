Toshiba 8K Televizyon Üretenlere Katıldı
Bir sonraki çözünürlük dalgası başlıyor. Herkesin 8K TV'den bahsettiği son günlerde 8K TV'sini görücüye çıkaran markalardan biri de Toshiba oldu.
Son yıllarda kullanılmaya başlamış olabileceğiniz 4K modellerinin görüntü boyutunun dört katı ekran çözünülüğüne sahip olacak Toshiba'nın yeni TV'sinin daha önce hiç olmadığı kadar keskin görüntüler sunacağı söyleniyor.
8K TV, 4K ve Full HD modellerden daha sık piksel yoğunluğu nedeniyle şu anda mevcut olan en net görüntüyü sunan seçenecek. Bu aslında daha büyük ekran boyutlarına (yeni Toshiba modeli 65 inç) netlik kaybı olmadan ulaşmayı sağlıyor ve ekran başına 33 milyondan fazla piksele sahip ve bu da demek oluyor ki tek tek pikselleri görmek imkansız hale geliyor.
Toshiba, "Akıllı Salon Deneyimi" adını verdiği teknolojiyi sunarak "TV'yi kendi başına bir eğlence merkezi olarak yeniden kurmak" için yola çıktı.
Özellikler arasın, izlediğiniz şeyi bırakmadan kanallara göz atmanızı sağlayan bir uzaktan kumanda ve Netflix gibi yayın hizmetleri için özel düğmeler içeriyor. Yani tek bir tuşla karasal yayından Netflix'e geçiş yapabilirsiniz.
Toshiba'nın yeni 8K TV'si için fiyatlar ve stok durumu henüz kesinleşmemiş olsa da, şu anda piyasada bulunan 4K TV'lerin fiyatlarının 3.000 ile 10.000 TL aralığında olduğu düşünülünce 8K için fiyatın daha yüksek olacağı tahmin edilebilir.
Yavuz Alp Şimşek
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