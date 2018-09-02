Toshiba 8K Televizyon Üretenlere Katıldı

Bir sonraki çözünürlük dalgası başlıyor. Herkesin 8K TV'den bahsettiği son günlerde 8K TV'sini görücüye çıkaran markalardan biri de Toshiba oldu.

Toshiba 8K Televizyon Üretenlere Katıldı

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