TP-Link, 10 Yıldır Aralıksız Pazar Lideri

IDC verilerine göre TP-Link 2020 yılında da kablosuz ağ ürünleri pazarında dünya lideri oldu. Şirket, tam 10 yıldır üst üste pazar lideri olarak önemli bir başarıya imza attı.