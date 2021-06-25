TP-Link, 10 Yıldır Aralıksız Pazar Lideri

Bağımsız araştırma şirketi IDC'nin 2020 4. çeyrek kablosuz LAN pazarı araştırma* sonuçlarına göre TP-Link®, 2020 yılını da dünya lideri olarak tamamladı. Tam 10 yıldır 1 numaralı kablosuz ağ (WLAN) ürünleri sağlayıcısı olan TP-Link, önemli bir rekora imza attı.
IDC'nin son raporuna göre 2020 yılının 4. çeyreğinde dünya genelinde 18 milyon adet WLAN ürünü satan TP-Link, yüzde 17.8'lik bir küresel pazar payına sahip oldu. Son on yılda SOHO (küçük ofis-ev ofis) WLAN ürünleri pazarında birinci sırayı koruyan şirket, Avrupa, Güneydoğu Asya pazarlarında kurumsal WLAN ürünlerinde de ciddi bir büyüme elde etti. TP-Link, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, SDN gibi en son teknolojilere yaptığı yatırımlarla bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
TP-Link yetkilileri, 10 yıldır WLAN pazarında lider olmalarının doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirterek, "Bu başarı, bizi daha fazla insanı 'bağlantılı' (connected) yaşam tarzına geçirmeye odaklanmaya teşvik ediyor. TP-Link'in "Güvenilir Akıllı" sloganına bağlı kalarak, bizlerle birlikte tüm dünyayı birbirine bağlamımıza yardımcı olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz" diyorlar.
*Kaynak: IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker, 2020 4. Çeyrek (dünya çapındaki gönderilere dayanmaktadır).
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