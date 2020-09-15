TP-Link Archer AX20 Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Tüketicilere tüm ağ ürünleri kategorilerinde ürün çeşitliliği ile seçenek sunan TP-Link®, en yeni kablosuz ağ teknolojisi olan Wi-Fi 6'lı yönlendiricilerde de model sayısını sürekli artırıyor. Bu yıl içinde satışa sunulan Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojili beşinci yönlendirici (router) modeli olan Archer AX20, raflarda yerini aldı.
Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı çok yüksek bağlantı hızı, daha geniş kapsama alanı ve daha çok cihaza desteğin yanı sıra Archer AX20, yeni nesil Wi-Fi ağından kullanıcıların beklediği pek çok özelliği daha üzerinde barındırıyor. Güçlü güvenlik ve kullanım kolaylığı da bu özellikler arasında yer alıyor. Geriye dönük olarak 802.11 standartları ve tüm Wi-Fi cihazları ile uyumlu olan ürün, uzun vadeli ağ çözümü arayanlar için uygun bir seçenek.
Çift bant destekli olan ürün, toplamda 1.8 Gbps (5 GHz bandında 1200 Mbps, 2.4 GHz bandında 574 Mbps) kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı ve Wi-Fi açısından pek çok özelliği daha iyi hale getiren yönlendirici, çok yüksek bağlantı hızının yanında çok daha geniş bir Wi-Fi kapsama alanı da sunuyor. Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi, Wi-Fi performansını artıran bağımsız FEM (Front-End Modül/ ön uç modülü) ve yüksek kazançlı dört adet anten ile bağlı cihazlara Wi-Fi sinyallerini yönlendiriyor ve çok daha geniş bir kapsama alanı sunuyor. Böylece standart daire tipi evlerde Wi-Fi sinyalleri evin her yerine rahatlıkla ulaşıyor.
Daha fazla cihaz, daha yüksek hız...
Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı avantajlardan biri de çok daha fazla cihazın ağa sorunsuzca ve daha hızlı bağlanmasını sağlaması. OFDMA teknolojisi ile evde aynı anda video izlemek ve online oyun oynamak mümkün, bu iki işlem de kesintisiz yapılabiliyor. Bağlantıda bir sorun, gecikme olmadan Wi-Fi keyfi çıkarılabiliyor.
Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı bu avantajları kullanıcılara sunabilmek için yönlendiricinin donanımsal olarak da gelişmiş özelliklere sahip olması gerekiyor. Örneğin güçlü bir işlemci olmalı ki, daha fazla cihazın yükünü karşılayabilsin. Bu nedenle TP-Link mühendisleri Archer AX20 yönlendiricide 1.5 GHz dört çekirdekli işlemci tercih etmişler. Bu sayede ürün en yoğun işleri dahi sorunsuz ve en az gecikme süresi ile yerine getirebiliyor.
Cihaz çok yönlü bağlantı desteğine de sahip. Kablosuz güçlü bağlantının yanı sıra beş adet Gigabit (biri WAN, dördü LAN) girişine kabloyla pek çok cihaz, yine çok yüksek hızda bağlanabiliyor. Ayrıca yönlendiricide dosya paylaşımı vb için bir adet de USB girişi yer alıyor.
Yüksek güvenlik, kolay kurulum ve yönetim...
TP-Link'in Wi-Fi 6 teknolojili yeni yönlendiricisi Archer AX20, en yeni siber güvenlik protokolü olan WPA3 desteğine sahip. Bu da kişisel ağlarda güvenliği artıran yeni olanaklar sunuyor. Daha güvenli Wi-Fi parolası şifreleme ve saldırılara karşı ağı koruma açısından da kullanıcılara avantaj sağlıyor.
Ürünün sağladığı bir başka avantaj ise bağlı cihazların enerji tüketimini azaltması. Hedef Uyanma Zamanı teknolojisi sayesinde bağlı cihazların güç tüketimini azaltarak pil ömürlerini uzatıyor.
TP-Link'in diğer ürünleri gibi Archer AX20 de ücretsiz Tether uygulaması (Android ve iOS destekli) sayesinde son derece kolay kuruluyor ve akıllı telefonlardan rahatça yönetilebiliyor. Telefon uygulamasını tercih etmeyen daha profesyonel kullanıcılar, isterlerse güçlü web arayüzünden de cihazın kurulumu ve her tür ayarını yapabiliyorlar.
Türkiye'de satışa sunulan Archer AX20'nin tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 110 USD.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın