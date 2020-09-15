TP-Link Archer AX20 Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TP-Link, Wi-Fi 6 teknolojili yönlendirici (router) ailesine yeni bir üye daha ekledi. Archer AX20 model yönlendirici, güçlü teknik özelliklerinin yanı sıra yüksek güvenlik ve kullanım kolaylığı gibi avantajlarla kullanıcıları, Wi-Fi deneyiminde yeni bir döneme geçiriyor.