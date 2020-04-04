TP-Link, Canlı Destek Hattı'ndan Destek Vermeye Başladı

Korona salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle artık pek çok teknoloji mağazası geçici olarak mağaza faaliyetlerini durdurdu ve satışları online mağazalara kaydırdı. Böyle olunca tüketicilerin online alışveriş sırasında danışma, uygun ürünü belirleme konusunda destek ihtiyacı oluştu. TP-Link , daha önce mağazalarda satış destek ekiplerinin verdiği bu hizmeti, artık Canlı Destek Hattı'ndan sunmaya başladı.
Tüketicilerin ağ ürünü ihtiyacını doğru saptayabilmesi ve uygun ürünü alabilmesi için zaman zaman desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, online alışveriş yaparken TP-Link ürünlerine ilişkin bu tarz bir desteğe ihtiyaç duyanların, web sitesindeki Canlı Destek hattından yardım alabileceğini söylüyor. "Daha önce mağazalarda müşteri ile direkt iletişim kurup uygun ürün seçiminde yardımcı olan kadroların eksikliğini bu yolla gidermeyi hedefliyoruz. Sorununa ya da ihtiyacına uygun ağ çözümü ne olmalı, hangi model uygun bir çözüm olur gibi konularda satış öncesi desteği vermeye başladık," diyor.
Türk tüketicisinin teknoloji alımında genellikle destek, öneri, yardım aradığını belirten Dinçer, "Ağ ürünleri çok çeşitli ve farklı gereksinimlere çözüm sağlayan farklı ürün grupları var. Örneğin WiFi sinyallerinin evin her yerine yeterince ulaşamadığı durumlar için menzil artırıcı ürünler, powerline adaptörler ya da Mesh teknoloji ürünler çözüm olabilir. Bu ürün gruplarından hangisinin uygun olduğunu belirleyip, daha sonra o grup içinde hangi modelin kullanıcının sorununu çözeceğini saptama için bilgi birikimi gerekiyor. Canlı Destek Hattı'nda bu konuda tüketicilere yardımcı olacağız" diyor.
Herhangi bir online mağazadan TP-Link ağ ürünü almak isteyen biri, bu sırada ya da hemen öncesinde TP-Link web sitesindeki (www.tp-link.com/tr) Canlı Destek Hattı'ndan yardım alarak, doğru ürünü belirleyebilecek. Evin özelliği, kaç cihazın ağa bağlandığı, gereksinim ya da sorunun ne olduğu, bütçenin boyutu gibi sorularda tüketicinin en doğru ve uygun ürünü belirlemesine yardımcı olunacak. Böylece TP-Link, sosyal mesafenin korunduğu bugünlerde, sanal ortamda satış öncesinde tüketicilerin yanında olmayı sürdürecek.
TP-Link ürünü almak isteyenler haftanın her günü 09.00-24.00 saatleri arasında TP-Link web sitesinden (www.tp-link.com/tr) Canlı Destek Hattı'na yazarak en doğru ürünü belirleyebilecekler.
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