Microsoft'un Corona Kararları, 2020 Yılında Bitmeyecek

Microsoft önümüzdeki on iki ay boyunca gerçekleştirilecek tüm büyük dahili ve harici etkinliklerini sadece online olarak gerçekleştirmeye karar verdi. Böylece Corona Virüsü nedeniyle alınan karar, 2021 yılında da sarkmış oluyor.
Bu kararın anlamı, Ignite 2020, Ingite The Tour, MVP Summit 2021 ve Build 2021 gibi büyük etkinliklerin, Coronavirüs salgınının etkileri hissedilmeye devam ederken fiziksel etkinlikler olmayacağı.
Microsoft Build 2020, MVP Summit ve Inspire 2020 dahil olmak üzere etkinliklerin bir kısmı zaten online'a taşınmıştı ve firma artık yüksek kalitede dijital deneyimler sunmak için yeni platformlarla denemelerine başlamayı planlıyor.
Microsoft, yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan zorluklar karşısında etkinlik takvimini ve stratejisini tekrar düzenlediğini, 2020'nin geri kalanı boyunca yeni platformları deneme fırsatını kullanacaklarını söyledi.
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