Taşları Yerinden Oynatacak Dev Satın Alma da, Coronavirüs'e "Kurban Gitti"

Küresel Coronavirüs salgını, herkesin olacak gözüyle baktığı dev satın almayı da suya düşürdü.

Xerox, HP'yi Kovalamaktan Vazgeçti!

Xerox'un geçtiğimiz birkaç aydır HP'yi satın almaya çalıştığını, bu konuda oldukça agresif girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Öyle ki firma, HP'nin yönetim kurulunun yerini alacak adayları bile açıklamıştı. Ancak bu girişimler, Covid-19 nedeniyle sona erdi.

Xerox, yaptığı bir basın açıklamasında artık HP'yi satın almaya çalışmadığını, şu anki durumun "iletken olmadığını" söyledi. Görünüşe bakılırsa virüs açısından aslında "iletken" olan durum, birçok firma gibi Xerox'un da işlerinde sorunlara yol açmış görünüyor.

HP, geçen hafta yatırımcılarına bir mektup göndermiş ve bu mektupta Xerox'un piyasadaki belirsizliğe rağmen satın almanın peşinden koşmayı sürdüreceğini söylemişti. Mektupta Xerox'un sermaye yapısının HP'nin finansal istikrarını riske atabileceği, Covid-19 salgınının bu riski büyütebileceği belirtilmişti.

Görünüşe göre Xerox, yaşananlara kulak verdi ve teklifini şu dönemde geri çekti. Ancak firma, yaptığı açıklamada birleşmenin faydalı olacağına inandığını tekrar ediyor. Xerox'un gelecekte yeni bir teklif sunup sunmayacağı, merak konusu.

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