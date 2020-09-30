TP-Link, Kurumsal Ağ Projelerinde Tercih Edilen Marka Oldu

Türkiye'de faaliyete başladığı ilk yıllarda daha çok bireysel ağ ürünleriyle öne çıkan TP-Link®, son yıllarda kurumsal ağ projelerinde de iddialı. Kurumlara yönelik ürün grubunu genişletip çeşitlendiren şirket, ayrıca şirket içinde de kurumsal projelere odaklanan ayrı bir yapı oluşturdu ve proje odaklı çalışan çözüm ortağı ağını genişletti. Tüm bu değişim ve yenilenmelerin meyvelerini almaya başlayan TP-Link, son bir yıl içinde yüzlerce ağ projesinde tercih edilen marka oldu.
TP-Link Türkiye SMB (KOBİ) Satış Müdürü Rick Li, kısa süre içinde kurumsal alanda elde edilen bu başarıda ürünlerin yanı sıra konularına hakim, anahtar teslimi projeler gerçekleştiren, güçlü çözüm ortağı ağının da önemli katkısı olduğunu belirtiyor. Hem kamu hem özel sektörde faaliyet gösteren, çok farklı sektörlerden kuruluşa ulaşmada çözüm ortaklarını sürekli desteklediklerini söyleyen Li, "TP-Link olarak, her projede çözüm ortaklarımızla yakın bir çalışma yürütüyoruz ve kurumun/projenin ihtiyacı olan en uygun çözümü oluşturuyoruz. Gerektiğinde daha bütünleşik bir çözüm sunmak için yazılım firmalarıyla da işbirliği yapıyoruz" diyor. Buna örnek olarak da 5651 yasası gereği loglama yapması gereken işletmeler için bu hizmeti sağlayan şirketlerle işbirliği yapmalarını gösteren Li, "Böylece otel, kafe, restoran gibi yerlere ağ projesi yaparken loglama yazılımı ile entegre bir çözüm sunuyoruz," diyor.
Kolay yönetilebilen, uygun fiyatlı ağ çözümleri
TP-Link'in kurumsal ağ ürünlerinin de kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay yönetilebilir ürünler olduğunu vurgulayan Li, "Özellikle küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için ağın yönetimi önemli bir sorun. TP-Link Omada yönetim yazılımı ile bu konuyu sorun olmaktan çıkarıyoruz. Tercih edilme nedenlerimiz arasında bu noktanın da önemli olduğunu düşünüyoruz" diyor. Yeni Omada SDN bulut tabanlı yönetim yazılımı ile tüm TP-Link ağ ürünleri (erişim noktaları, ağ anahtarları, yönlendiriciler vb) tek bir yazılım ile tek bir cihazdan ve bulut desteği sayesinde her yerden yönetilebiliyor. Bu yazılımın, işletmelere bir mühendis ya da teknik kişi olmadan da ağın yönetilebilme olanağını sunduğunu söyleyen Li, "Bu da kurumlara toplam maliyet açısından ciddi bir tasarruf sağlıyor" diyor.
TP-Link son bir yılda Türkiye'nin her bölgesinde çok farklı sektörlerde ve büyüklüklerde yüzlerce şirkete ağ ürünü sağladı ve çözüm ortaklarıyla birlikte kurulumunu gerçekleştirdi. Otellerden okullara, limanlardan inşaat şirketlerine, hastanelerden marketlere kadar yüzlerce şirket TP-Link'in geniş ürün ailesinden erişim noktaları (access point), ağ anahtarları (switch) ve ağ geçidi (gateway) ürünleriyle donatıldı.
"TP-Link, bundan birkaç yıl önce kurumlar tarafından bireysel çözümler üreten bir marka olarak tanınıyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise çözüm sağladığımız her kurum bizi başka bir kuruma öneriyor ve kurumsal alanda talep edilen bir marka olduk" diyen Rick Li, önümüzdeki dönem de hem ürün çeşitliliğini hem de çözüm ortağı sayısını artırmaya devam ederek, bu başarıyı sürdüreceklerini belirtiyor.
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