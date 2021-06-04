TP-Link: "Mesh ve Wi-Fi 6 Teknolojilerine Odaklandık"

TP-Link, pandemi nedeniyle daha belirgin hale gelen evlerdeki internet sorunlarına Wi-Fi 6 ve mesh ağ teknolojileriyle çözüm sağlıyor. Her iki teknolojide geniş ürün gamıyla tüketicilere seçenek oluşturan şirket, yakında Wi-Fi 6'lı ilk modemini satışa sunacak.