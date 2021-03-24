TP-Link'ten Profesyonel Güvenlik Çözümleri

Ağ pazarının güçlü markası TP-Link®, ev güvenlik kameralarındaki deneyimini farklı bir noktaya taşıyor. Şirket, profesyonel güvenlik çözümleri alanında yer alacak olan VIGI alt markasının ilk ürünlerini Türkiye'de satışa sunuyor. Kurumların güvenlik ihtiyacı için üretilen VIGI markasının ilk aşamada iki kamera ve bir kayıt cihazı Türkiye pazarına getirildi.
VIGI, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyacını karşılayacak ve uygun fiyatlı güvenlik teknolojileri sunmayı hedefliyor. Türkiye'de satışa sunulan profesyonel güvenlik kameralarından ilki VIGI C400P model adına sahip bir taret tipi ağ kamerası. 3 MP değerinde yüksek çözünürlüğe sahip olan VIGI C400P, hem kapalı ve dar, hem de daha geniş, açık alanlarda kaliteli görüntü sunmak üzere çift lens ile geliyor. 2.8 ve 4 mm'lik lenslerle asansör gibi dar ve kapalı alanlarda geniş açılı lens; otopark gibi geniş ve açık alanlar için ise daha uzun mesafelerde yüksek kaliteli görüntü verebilen lens ile tüm güvenlik ihtiyaçlarına cevap veriyor.
VIGI'nin diğer güvenlik kamerası ise bir dış mekan ağ güvenlik kamerası olan VIGI C300P. 3 MP yüksek çözünürlüğe sahip olan kamera, diğer model gibi çift lense sahip. 4 ve 6 mm lenslerle hem geniş açılı hem uzun mesafede görüntü alınabiliyor.
Her iki güvenlik kamerasında akıllı algılama özelliği yer alıyor. Hareket olduğunda, önceden belirlenen alanlara bir giriş saptandığında, yine önceden belirlenen bir sınır çift yönlü ihlal edildiğinde ya da kameraya bir engelleme yapıldığında kameralar otomatik olarak uyarı bildirimi gönderiyor. Ayrıca her iki kamerada da yer alan Akıllı IR özelliği ile gece ya da uzak mesafeden kaliteli ve net görüntüler elde edilebiliyor. WDR, 3D DNR, gece görüşü gibi özellikler de görüntü kalitesini artıran diğer avantajlar. Ayrıca H.264+ video kodlama teknolojisine sahip olan VIGI kameralar ile kaliteden ödün vermeden daha az disk kapasitesi kullanılabiliyor, yerden tasarruf sağlanıyor.
Kurulum kolaylığı ve kayıt imkanı
Her iki kamera, her yere kolayca kurulabiliyor; kurulacak yere elektrik hattı çekmek gerekmiyor. Çünkü kameralarda PoE (Power over Ethernet) özelliği bulunuyor. Aynı zamanda 12 V DC güç kaynağı yolu da kameralarda yer alıyor. VIGI uygulaması ile (Android ve iOS destekli) kameraların yönetimi de son derece kolay.
TP-Link'in yeni kurumsal güvenlik çözüm markası olan VIGI'nin Türkiye'de satışa sunulan bir diğer ürünü ise 8 kanallı bir video kaydetme cihazı. VIGI NVR1008, 7/24 kesintisiz kayıt yapmayı sağlıyor. Kameralardan gelen görüntüleri 10 TB'a kadar otomatik olarak depolayan kayıt cihazı, 8 kanallı gerçek zamanlı canlı görüntü kaydederek her anı yakalamayı sağlıyor. VIGI uygulaması sayesinde uzaktan izleme olanağı sunan sisteme 4 MP'lik sekiz adet kamera bağlanabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın