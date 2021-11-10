TP-Link Ürününü 'istegelsin'

TP-Link, ürünlerinin alınabileceği kanalları sürekli genişletiyor, çeşitlendiriyor. Son olarak şirket, istegelsin ile anlaştı. Artık TP-Link'in bazı ürünleri istegelsin ile en kısa zamanda tüketiciye ulaşabiliyor.