TP-Link Ürününü 'istegelsin'

Kablosuz ağ pazarının öncü markası TP-Link, tüketicilerin ürünlerine en kolay şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarını sürekli sürdürüyor. Türkiye'de son derece yaygın bir satış kanalı olan ve alternatif satış noktalarını da bu kanala ekleyen TP-Link, son olarak binlerce ürünü tüketiciye en hızlı şekilde ulaştıran istegelsin ile anlaştı.
Yeni nesil süpermarket anlayışıyla hizmet veren istegelsin'de başlangıçta tüketicilerin en hızlı ulaşmak istediği TP-Link ürünleri satışa sunuldu. Modem, WiFi menzil genişletici ve Tapo akıllı ev güvenlik kamerası ürünleri istegelsin'in şu anda hizmet verdiği İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bodrum, Eskişehir, İzmir'e ilave olarak Manisa'nın büyük bir kısmında çok kısa bir süre içerisinde tüketicilere teslim ediliyor. Bu iller dışında yaşayanlar da istegelsin'den kargo ile TP-Link ürünlerini alabiliyorlar.
TP-Link Perakende Kanal Satış Müdürü Mert Çataloğlu, TP-Link ürünlerine tüketicilerin daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi için sürekli satış kanalına yeni iş ortakları eklediklerini belirterek, "Özellikle Kovid salgını sonrası evlerde WiFi bağlantısının güçlü olması çok daha önemli ve acil bir ihtiyaç oldu. Bu talepten yola çıkarak hızlı ürün teslimi yapan yapıları da satış ağımıza eklemeye başladık" diyor. GetirBüyük'ten sonra istegelsin ile de anlaştıklarını açıklayan Çataloğlu, "Başlangıçta tüketicilerin en hızlı almak istediği üç ürünümüz istegelsin'de satışa sunuldu. Kısa sürede bu ürün sayısının artacağına inanıyorum" diyor.
Bu işbirliğinin iki markaya da avantaj sağladığını dile getiren Çataloğlu, "Biz ürünlerimizi istegelsin ile güvenilir ve hızlı bir şekilde tüketicilere ulaştırabiliyoruz. istegelsin de tüketicilerin network dahil çok farklı gereksinimlerine çözüm sağlayabiliyor. Bu işbirliğinden hem iki marka hem de tüketiciler karlı çıkıyor" diyor.
TP-Link'in kanal yapısını çeşitlendirme konusunda da öncü olduğunu belirten Çataloğlu, teknoloji bayileri, mağazaları ve online satış kanallarının yanı sıra alternatif satış kanalları oluşturmaya devam edeceklerini söylüyor.
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